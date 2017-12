Utilajele ministeriale... unul defect şi unul condus de un şofer beat!

Oricât de mult ar încerca guvernanţii să ascundă acest lucru, România nu face parte din categoria statelor civilizate, fiind de ajuns o singură ninsoare pentru a bloca activitatea în întreaga ţară. Dovadă în acest sens stau mărturiile a zeci de constănţeni, şi nu numai, care au petrecut noaptea de sâmbătă spre duminică blocaţi pe porţiunea de drum naţional (DN) 2A care leagă localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu de Nicolae Bălcescu, în condiţii de Ev Mediu, fără apă, fără mâncare, cu motoarele pornite pentru a nu îngheţa. Conducătorii auto reclamă faptul că utilajele de deszăpezire ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR, compania care aparţine Ministerului Transporturilor şi în a cărei obligaţie cade curăţarea şi deszăpezirea drumurilor naţionale şi Autostrăzii Soarelui - n.r.), au intervenit cu întârziere şi că nu erau suficiente pentru a rezolva problema. „Am rămas blocaţi înainte de miezul nopţii, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului. La un moment dat, nu mai ţin minte ora, dinspre Hârşova a venit un utilaj de deszăpezire. Când s-a apropiat, am observat că şoferul era sub influenţa băuturilor alcoolice. A trebuit să-l obligăm să-şi facă treaba şi să mai putem înainta câţiva metri. Mai mult de atât nu s-a putut, din cauza coloanei de maşini formate între timp”, povesteşte M.B., unul dintre constănţenii care au avut ghinionul să se afle pe drumul cu pricina, care are doar două benzi, câte una pentru fiecare sens de mers.

SALVAT DE UN DRUM DE PĂMÂNT El a adăugat că un al doilea utilaj de deszăpezire era tras pe marginea drumului, din cauza unei defecţiuni. „Atât am văzut, doar cele două maşini”, a mai spus M.B. Îngrozit de faptul că ar putea rămâne în mijlocul câmpului toată noaptea, constănţeanul a decis să găsească o altă cale pentru a ajunge acasă. Soluţia găsită? Un drum de pământ. „În jurul orei 4.00-5.00 dimineaţa, am luat-o pe un drum de ţară şi am ajuns în Mihail Kogălniceanu, iar de acolo mi-am continuat drumul spre Constanţa”, a mai spus bărbatul. Conducătorii auto care au aşteptat salvarea de la utilajele de deszăpezire au scăpat din blocaj abia în jurul orei 11.30 – 12.00, adică după aproape 12 ore de chin. „Am stat în mijlocul câmpului, de la 12.00 noaptea până la 11.30 după-amiaza, fără apă şi fără mâncare. Am ţinut motorul pornit ca să nu murim de frig, cu teama continuă că vom rămâne fără benzină”, povesteşte o altă contănţeancă. Un alt şofer rămas înzăpezit, Marian Chetraru, povesteşte că principalii vinovaţi pentru situaţia creată sunt şoferii de tiruri. „Au fost şase tiruri din Bulgaria care nu au mai putut înainta şi care au blocat un sens de mers. Un alt tir, care a vrut să le depăşească, a rămas blocat, paralel cu acestea, blocând ambele sensuri de mers. Am ajuns acasă abia la ora 13.00, fiind blocat de la ora 1.00 noaptea. Înaintea noastră mai era o ambulanţă care rămăsese blocată de la ora 23.10. Am trecut peste noapte numai cu motorul pornit”, spune Marian Chetraru.

REACŢIA CELOR RESPONSABILI? Potrivit directorului adjunct din cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa (subordonată CNADNR), Gabriela Tudor, blocajul respectiv a fost cauzat de şase tiruri din Bulgaria, care nu erau echipate corespunzător circulării în timpul sezonului rece şi lipsei de disciplină a participanţilor la trafic. „Tirurile s-au blocat, conducătorii auto refuzând tractarea”, a declarat Gabriela Tudor. În situaţia şoferilor de pe DN 2A s-au aflat şi conducătorii auto care s-au încumetat să circule, în aceeaşi noapte, pe DN 3, între localităţile constănţene Pietreni şi Viişoara. Gabriela Tudor a precizat că, imediat după ce a fost emisă avertizarea meteorologică de ninsori şi viscol, utilajele de deszăpezire au ieşit pe teren. Aceste declaraţii sunt demontate însă de oamenii care au stat 12 ore în iadul alb. Mai mult, la ora închiderii ediţiei, pe drumul dinspre localitatea constănţeană Mihai Viteazu şi localitatea tulceană Baia, alte câteva zeci de conducători auto încă mai aşteptau să fie deszăpeziţi. Mai grav este faptul că în maşini se aflau inclusiv bătrâni, femei însărcinate şi copii. Tot ieri, din cauza viscolului, conducerea CNADNR a decis închiderea tronsonului Murfatlar Agigea al Autostrăzii Soarelui.