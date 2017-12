RAJA

Astăzi, 19 august, între orele 09.00 - 14.00, pentru executarea unei lucrări de înlocuire a unei vane pe o conductă de distribuţie apă, RAJA SA întrerupe furnizarea acesteia. Vor fi afectaţi consumatorii din perimetrul cuprins între str. Mihai Viteazu - str. Griviţei - str. General Manu u b-dul Mamaia, precum şi punctul termic 66. Furnizarea apei se va face cu presiuni scăzute la Administraţia Portului Constanţa.

Noi modalităţi de plată în numerar a facturii ENEL Energie

Clienţii Enel Energie au de acum la dispoziţie două noi modalităţi de plată a facturii în numerar şi anume: la ghişeele Poştei Române şi la cele ale unităţilor Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP. Noile modalităţi de plată aduc un plus de confort şi rapiditate în efectuarea plăţilor şi pot fi utilizate de clienţii din regiunile Banat şi Dobrogea, care primesc facturile la domiciliu. Procedura de plată a facturii este foarte simplă, condiţia principală fiind aceea de a prezenta factura pentru încasare la ghişeu, iar plata se face în numerar, fără perceperea vreunui comision. Poşta Română a extins şi pentru mediul urban acest serviciu de încasare a facturilor, iar Banca CREDITCOOP deţine o reţea de circa 900 de sucursale la nivel naţional. Cele două noi variante de plată se adresează clienţilor care preferă plata facturilor în numerar şi se adaugă celei deja disponibile prin Serviciul PayPoint, în plus faţă de posibilitatea plăţii facturii prin casieriile Enel Energie. De asemenea, cele două opţiuni de plată completează lista celor pe care Enel Energie le-a pus deja la dispoziţia clienţilor săi, în scopul de a le oferi acestora servicii de calitate şi o importantă economie de timp. În prezent, clienţii Enel Energie pot achita factura la energia electrică utilizînd diverse modalităţi de plată: direct debit, reţeaua de ATM-uri (bancomate), Internet, Self Bank, Express Payments, ordin de plată sau numerar. Informaţii suplimentare privind modalităţile de facturare şi plată sînt disponibile în facturile livrate la domiciliul clienţilor sau se pot obţine de la Unităţile Teritoriale Enel Energie, sau apelînd serviciul Call Center la tel. 0256.405050 şi 0241.805920, sau accesînd site-ul www.enel.ro.