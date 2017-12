Utilizarea ventilatorului reduce riscul de sindrom al morţii subite a sugarului

Folosirea ventilatorului în camerele în care dorm bebeluşii reduce riscul de sindrom al morţii subite a sugarului, boala pentru care medicii nu au încă o explicaţie exactă, conform unui studiu publicat în SUA, în “Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine”. Legătura dintre o bună aerisire a camerei şi riscul de sindrom al morţii subite a sugarului, care este principala cauză de deces pentru copiii cu vîrsta cuprinsă între o lună şi un an, nu a fost suficient examinată pînă în prezent, a declarat Kimberly Coleman-Phox, cercetător în cadrul organizaţiei Kaiser Permanente şi principalul autor al acestui studiu. Cercetătoarea a analizat informaţiile obţinute în cursul întîlnirilor avute cu 185 de mame ale căror sugari au decedat din cauza acestui sindrom. Informaţiile au fost comparate cu cele obţinute de la alte 312 mame ale căror copii erau în viaţă. Aceste mame au fost chestionate dacă au folosit un ventilator, o tetină, dacă au deschis fereastra camerei sugarului în timp ce acesta dormea, cît de mare era salteaua, cîte pături foloseau, precum şi temperatura camerei.

Studiul a scos la iveală faptul că folosirea unui ventilator reduce cu 72% riscul de sindrom al morţii subite al sugarului. Această scădere a riscului ajunge la 94% în camerele în care temperatura trece de 21 de grade. Scăderi importante ale riscului de deces au fost înregistrate şi în cazul sugarilor care dorm pe o parte sau în acelaşi pat cu o altă persoană, alta decît părinţii lui, sau care nu folosesc tetina. Coleman-Phox este de părere că o ventilare insuficientă a camerei poate conduce la acumularea de dioxid de carbon (CO2) în jurul nasului şi a gurii sugarului, crescînd astfel riscul ca acesta să inspire din nou CO2. Culcarea bebeluşilor pe spate, fără pătură şi pernă, la o temperatură moderată, de 18°-19°C, precum şi limitarea fumatului pasiv au permis obţinerea unor progrese considerabile în privinţa limitării riscurilor de sindrom al morţii subite a sugarului. Numărul deceselor provocate de acest sindrom a scăzut cu 56% în Statele Unite, unde ventilatoarele sînt utilizate foarte mult, în perioada 1992 - 2003.