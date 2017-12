Va creşte sau nu TVA-ul?

Ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, a dat, vineri, asigurări, după o scurtă întâlnire cu reprezentanţii misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, că Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) nu va fi majorată, fiind purtate în prezent discuţii despre lărgirea bazei de impozitare. Şeful delegaţiei FMI, Jeffrey Franks, este însă mai rezervat, adică nici nu infirmă, dar nici nu confirmă creşterea TVA. În privinţa arieratelor, ministrul de Finanţe a precizat că „nu vrem să prelungim arieratele. Am vrea să plătim cât mai mult, cât mai repede”. El a subliniat, totodată, întrebat de creşterea economică pe acest an, că rămâne valabilă proiecţia cu un avans al Produsul Intern Brut (PIB) de 0,8%. Vlădescu a adăugat că încă nu au avut loc discuţii despre o eventuală creştere negativă pentru 2010. FMI estimează, potrivit ultimului raport, că România va înregistra în 2011 cea mai bună performanţă economică din Europa, cu o creştere a PIB de 5,1%, cu toate că, pentru acest an, a coborât estimarea de creştere economică. Reprezentanţii patronatelor au declarat, după întâlnirea cu delegaţia Fondului, că instituţia ar putea revizui în jos, din nou, prognoza privind creşterea economică a României din acest an, de la 0,8%, scenariul optimist fiind un avans zero. „Jeffrey Franks a făcut un sondaj între toţi cei care am reprezentat patronatele la discuţii cu privire la prognoza de creştere economică din primul trimestru şi întreg anul 2010. Alianţa Confederaţiei Patronale din România (ACPR) a mizat pe o creştere zero în primul trimestru şi pe 0,4% pe tot anul. Franks ne-a spus că analiza lor arată că, în cel mai optimist caz, pe tot anul, va fi creştere zero, iar primul trimestru, creştere negativă”, a declarat Dan Matei Agathon, purtătorul de cuvânt al ACPR. La discuţii a fost prezent şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii, Ovidiu Nicolescu, care a declarat că una dintre solicitările tuturor patronatelor la adresa FMI a fost menţinerea nivelului actual de fiscalitate. „Răspunsul FMI a fost evaziv, au spus că trebuie să găsească soluţii de creştere a veniturilor. Reprezentanţii FMI ne-au mai spus că, momentan, nu poate fi eliminat impozitul minim”, a spus Nicolescu.