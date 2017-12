Va fi decis cîştigătorul „Eurovision Junior 2008”

În această seară se va decide cîştigătorul concursului „Eurovision Junior 2008”, care are loc în Cipru. România, reprezentată de tinerele interprete Mădălina Lefter şi Andrada Popa, cu piesa „Salvaţi planeta!”, va deschide finala concursului. Ele vor fi însoţite şi de trei dansatoare care completează spectacolul: Luana Marin, Andreea Munteanu şi Andreea Ştefan. Spre deosebire de ediţiile anterioare, în acest an, piesa cîştigătoare va fi stabilită atît în baza televotingului, dar şi cu ajutorul unui juriu de specialitate. Această decizie a fost luată pentru a contracara tendinţa voturilor „zonale”, cînd ţările vecine se votau reciproc pe criterii politice sau geografice şi mai puţin în funcţie de valoarea artistică. Din păcate, românii din ţară nu vor avea posibilitatea să voteze pentru Mădălina şi Andrada, regulamentul concursului interzicînd ca telespectatorii din ţările participante să îşi voteze proprii concurenţi. În acest an, la „Eurovision Junior” participă 15 ţări: România, Armenia, Belarus, Rusia, Grecia, Georgia, Belgia, Bulgaria, Serbia, Malta, Olanda, Ucraina, Lituania, Macedonia şi Cipru. Delegaţia României se află în Cipru încă de luni, programul concurentelor începînd cu filmările pentru prezentările fiecărei ţări şi cu înregistrările pentru UNICEF. La fel ca şi anul trecut, UNICEF este partener al concursului Eurovision Junior, tema din acest an fiind „apa” şi importanţa ei pentru viaţa oamenilor. Finala concursului va fi transmisă live, pe postul public de televiziune, dar şi pe TVR internaţional, în această seară, începînd cu ora 21.15.