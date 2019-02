Va fi gândit un sistem de evaluare periodică a profesorilor din preuniversitar?

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, crede că ar trebui gândit un sistem de evaluare periodică a profesorilor din învăţământul preuniversitar. "În legea japoneză, două lucruri mi s-au părut absolut speciale, şi anume - din trei în trei ani profesorii sunt mutaţi între şcoli de către autorităţile locale. Profesorii cei mai buni sunt trimişi în şcolile unde copiii au nevoi speciale - să spunem aşa. Nu cred că putem să aplicăm noi această metodă, pentru că am produce prea mult deranj şi cred că acest lucru nu avem cum să-l aplicăm la mentalitatea noastră, la modul în care noi ne raportăm şi la şcoală, şi la profesori, şi la autorităţi. A doua chestiune care mi s-a părut foarte interesantă este evaluarea profesorilor din 10 în 10 ani. Din 10 în 10 ani toţi profesorii susţin, după un program de formare, două examene: unul - disciplina pe care fiecare profesor o predă şi celălalt în metodele noi de pedagogie. Poate ne gândim că o asemenea abordare am putea să o avem şi noi", a spus ministrul Andronescu. Ea a menţionat că această metodă de evaluare este aplicată în învăţământul superior. "Este o idee, până când ajunge să fie în lege calea e foarte lungă, ea poate fi în dezbatere publică şi lăudată şi criticată. Dacă şi Parlamentul o va accepta, dacă discutând în teritoriu colegii profesori vor accepta, poate vom introduce un procent de evaluare, însă trebuie să gândim, indiferent că e modelul japonez sau altul, pentru că noi îl aplicăm de foarte mulţi ani în învăţământul superior şi constat că acest lucru ne-a motivat în primul rând pe noi, pe profesori. În fiecare an, suntem obligaţi să facem autoevaluarea, iar Consiliul Departamentului face evaluarea, ceea ce înseamnă că anual noi scriem în fişă ce am făcut în acel an, ce lucrări am scris, ce lucrări de licenţă, de masterat sau de doctorat am condus şi aşa mai departe, deci un fel de a raporta activitatea care ţine strict de ceea ce suntem fiecare dintre noi, de profesia noastră", a arătat ea.

FORMAREA CONTINUĂ TREBUIE ASIGURATĂ DIN BUGETUL MEN

În opinia ministrului, formarea continuă a dascălilor trebuie asigurată din bugetul MEN. "Profesorii, în acest moment, asigură programul de formare continuă din buzunarul propriu, noi cred că trebuie să prindem în buget bani, pentru a asigura formarea continuă a dascălilor nu din buzunarul domniilor lor, ci din bugetul ministerului", a precizat ministrul. Ea a menţionat că vrea să continue proiectul din bani europeni CRED, prin care se va asigura formarea a 55.000 de cadre didactice. Ministrul Ecaterina Andronescu a participat marţi la lansarea unui studiu realizat de Salvaţi Copiii pe tema utilizării internetului.