Va fi pusă în dezbatere publică o lege privind modificarea codurilor penale

10:04:28 / 06 Februarie 2017

Doar prezenta acestui robot ...

...in continuare in guvern este un motiv pentru ca oamenii sa protesteze in piata ... ideea este ca Dragnea nu doreste linistirea situatiei ...si nici nu a dorit-o vreodata, ma refer la calmarea situatiei politice dupa alegeri, cand s-a agatat de orice motiv pentru a striga "il vom suspenda pe presedinte"... trebuie eliminat singurul ghimpe care a mai ramas in coasta penalilor din guvern si din teritoriu, acesta fiind presedintele Romaniei ... am si eu o intrebare, postacule PSD ( si te rog daca tot imi raspunzi fa-o cu scris de om normal, asa cum stiu ca poti, in caz contrar neavand niciun rost, nu mai stau de multa vreme sa iti descifrez comentariile postate): de ce nu poate guvernul sa mai astepte 6 luni, de exemplu, ca sa trimita in parlament aceasta lege privind modificarea codurilor penale? care este URGENTA acestei initiative de trebuie pus chiar azi in dezbatere publica acest proiect?