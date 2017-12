Va fi refăcut voiajul navei Titanic

Un vapor de croazieră va reface, peste doi ani, voiajul făcut de Titanic, având la bord membri ai familiilor victimelor, pentru a ajunge, pe data de 14 aprilie 2012, deasupra locului unde se află epava pachebotului scufundat în 1912. Refăcând cu exactitate călătoria pachebotului despre care se credea că este de nescufundat, vaporul de croazieră Balmoral va ridica ancora pe 8 aprilie 2012, la Southampton din Anglia, urmând să facă escale la Cherbourg în nordul Franţei şi la Cobh în sudul Irlandei, se arată într-o declaraţie a reprezentanţilor companiei britanice Miles Morgan Travel, care organizează expediţia. Nava Balmoral va traversa Atlanticul de Nord pentru a ajunge, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 2012, în locul precis în care Titanicul s-a ciocnit de un aisberg, provocând moartea a 1.500 de pasageri. În aceeaşi noapte, în momentul în care Balmoral se va afla deasupra epavei Titanicului, va avea loc o ceremonie specială în memoria victimelor catastrofei. Nava îşi va relua apoi călătoria spre New York.

Printre pasagerii care se vor afla la bordul navei Balmoral se numără mai mulţi membri ai familiilor victimelor sau ale supravieţuitorilor, printre care şi Jane Allen. „Noi am făcut o rezervare pentru această călătorie pentru a-i aduce un omagiu rudei noastre Thomas Pears, decedat pe Titanic. Văduva sa a supravieţuit”, a declarat Jane Allen. Philip Littlejohn, nepotul lui Alexander James Littlejohn, care, de asemenea, a supravieţuit naufragiului, va fi şi el la bordul navei Balmoral.

RMS Titanic (Royal Mail Steamer - vas poştal regal) a fost al doilea din trioul de supernave format alături de RMS Olympic şi HMHS Britannic, concepute pentru a oferi fiecare câte o cursă săptămânală şi pentru a domina afacerea transatlantică dintre Southampton şi New York în interesul companiei White Star Line. Construit la şantierele Harland and Wolff din Belfast, Titanic a fost cel mai mare vas din lume până la momentul scufundării sale. În timpul călătoriei inaugurale, pe ruta Southampton, Anglia, apoi Cherbourg, Franţa, Queenstown, Irlanda, cu destinaţia New York, vasul s-a ciocnit cu un aisberg, la ora 23.40, în ziua de duminică, 14 aprilie 1912. Nava s-a scufundat în două ore şi jumătate, după ce s-a rupt în două părţi, la ora 02.20 (15 aprilie 1912).