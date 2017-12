Va reveni indemnizaţia pentru creşterea copilului la 85% din salariu?

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, va înainta Parlamentului o serie de amendamente la OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, cel mai important vizând revenirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 85% din salariu, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Amendamentul se referă atât la opţiunea pentru concediul de un an pentru creşterea copilului, cât şi la situaţia concediului cu durata de doi ani. În ceea ce priveşte plafoanele indemnizaţiei pentru creşterea copilului, acestea se vor menţine la nivelul actual: plafon minimal de 600 lei, plafon de 1.200 lei pentru opţiunea concediului de un an şi de 3.400 de lei pentru concediul de doi ani. Un alt amendament destinat aprobării Parlamentului priveşte extinderea dreptului la stimulentul de reinserţie la părinţii care au optat pentru concediul de doi ani. În prezent, stimulentul este acordat numai părinţilor care au optat pentru concediul de un an şi care se revin la locul de muncă până la împlinirea de către copil a acestei vârste. Odată aprobat, amendamentul va permite părinţilor care au optat pentru concediul de doi ani să beneficieze de stimulentul de reinserţie, după împlinirea de către copil a vârstei de un an. Ministrul Muncii a precizat că, pentru adoptarea şi introducerea în Strategia de Creştere a Natalităţii a extinderii facilităţilor acordate mamelor ce se reîntorc la locul de muncă, va avea discuţii cu patronatele şi sindicatele. Este vorba despre introducerea unui program flexibil de lucru care să permită alăptarea copilului până la vârsta de doi ani. În prezent, această facilitate există numai pentru mamele cu copii cu vârsta până la un an. Referitor la sistarea plăţii indemnizaţiei în cazul părinţilor care au datorii la bugetele locale, amendamentele propuse prevăd ca doar părinţii care beneficiază de cel puţin şase luni de indemnizaţie sau stimulent să fie supuşi verificării.