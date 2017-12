„Va trebui să construim cu mare grijă bugetul CVM Tomis pentru sezonul viitor”

Deşi sezonul abia s-a încheiat şi jucătorii au intrat în vacanţă (evident, cei care nu sînt convocaţi la echipele naţionale), conducerea CVM Tomis Constanţa pune deja bazele formaţiei din campionatul viitor. Un campionat care se anunţă mai disputat decît 2008-2009, cîştigat categoric de gruparea de pe Litoral, Tomis pierzînd numai două meciuri din totalul de 31 jucate în sezonul regulat şi play-off. „Urmează vacanţa pentru jucători, dar şi perioada de transferuri pentru conducere, foarte importantă, avînd în vedere că noul buget al echipei trebuie construit cu grijă. Încă nu ştim ce buget vom avea. Abia după ce îl vom stabili vom putea să vedem pe cine vom transfera. Antrenorul Stelio De Rocco mai are un an de contract cu noi, aşa că va rămîne. Jucători? Încă nu vă pot spune, mai ales că unii dintre ei, după ce au cîştigat mai multe campionate în România şi au ocupat locul 3 în Challenge Cup, au primit destul de multe oferte de transfer. Pe de altă parte, am fost nemulţumit de prestaţia unora dintre jucători, pe alocuri, nu pe ansamblu, şi consider că sînt şi alţi jucători în Europa, la fel de buni sau chiar mai buni, care pot să se transfere la noi pe sume identice sau chiar mai mici. Deci, trebuie să privim foarte realist partea economico-financiară pentru anul viitor”, spune preşedintele CVM Tomis Constanţa, Sorin Strutinsky. Criza economică mondială, care afectează şi sportul, va influenţa şi piaţa transferurilor din voleiul european, dar şi nivelul salariilor pe care şi le vor negocia jucătorii de valoare. „Trebuie să ne gîndim bine la pregătirea sezonului următor. Am contract încă un an şi trebuie să discut cu domnul Strutinsky şi să vedem cum afectează criza economică mondială bugetul clubului. În privinţa lotului, uneori e greu să-l menţii neschimbat, uneori trebuie să faci alegeri mai puţin plăcute. Ce vreau să spun este că, pentru mine, a fost o onoare şi un privilegiu să antrenez acest grup incredibil de 14 jucători”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului fiind conştient că lotul din sezonul trecut va suferi mai multe modificări.

Dacă jucătorii români vor rămîne, probabil, la Constanţa, ei fiind în majoritate şi internaţionali, rămîne de văzut care dintre “stranieri” vor continua cu Tomis. „Am şi oferte de la alte cluburi, dar voi discuta cu domnul Strutinsky, iar prima opţiune va fi pentru Constanţa. Dacă va fi posibil, voi continua aici! Nu ştii însă niciodată ce îţi rezervă viitorul...”, consideră Ashlei Nemer, brazilianul care a contribuit la toate cele trei titluri naţionale cîştigate de formaţia constănţeană. „Sînt dispus să rămîn la Tomis, dacă şi conducerea clubului vrea să continuăm împreună. Mă simt bine aici, m-am adaptat în România, iar la Constanţa sînt condiţii ideale pentru performanţă”, a declarat internaţionalul maghiar Miklos Toronyai. „Sper să continuu la Constanţa, pentru că mă simt bine aici. Pentru un argentinian, o ţară latină, ca România, cu o cultură similară şi cu oameni prietenoşi, este ideală. La Tomis alcătuim un grup foarte bun şi mi-ar părea rău să ne despărţim. Sper să rămînă şi ceilalţi colegi, să continuăm împreună!”, a spus Sebastian Firpo, argentinianul care a fost desemnat jucătorul sezonului 2008-2009 de către Cotidianul “Telegraf”.