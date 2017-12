„Va veni în bikini la Parlament!”

Oana Zăvoranu este candidat din partea PRM la Camera Deputaţilor. Aspirantă la o carieră în televiziune şi în industria muzicală, dar fără prea multe succese, ea şi-a îndreptat atenţia şi către politică şi a fost luată sub „aripa protectoare” a preşedintelui PRM Corneliu Vadim Tudor. Ieri, într-o conferinţă de presă, liderul partidului a numit-o în mod oficial pe Oana Zăvoranu candidat aspirant al partidului pentru o funcţie de deputat. Ştiindu-se stilul ei excentric, mai în glumă, mai în serios, Vadim a declarat celor prezenţi că ea va veni la Parlament în bikini, stîrnind hohote de rîs. „Că e aşa sau că nu e aşa”, Vadim spune că îi va asigura un loc eligibil pe liste. Zăvoranu spune despre liderul PRM că a fost impresionat de ea pentru că este o tînără \"extraordinar de luptătoare\", că ştie să vorbească bine, \"ceea ce majoritatea politicienilor nu ştiu să facă\". Din spusele actriţei, însuşi CV Tudor a fost cel care i-a recomandat să-şi înceapă cariera politică pentru un post la Camera Deputaţilor. \"Nu am ascuns niciodată că m-a mirat, m-a surprins, m-a şocat la modul plăcut, m-a flatat, pentru că nu este lucru puţin ca la o vîrstă tînără să-ţi vină din partea unui om atît de important (...) aşa o propunere, să vadă în tine, dincolo de acele fustiţe scurte, bustiere şi alte speculaţii şi alte prostii (...) omul, sufletul şi mintea\", a spus Oana, demonstrînd cît de bine ştie să vorbească. Să fie oare garantat succesul Oanei în Parlament doar pentru decolteurile adînci, fustele mini şi prezenţa sa colorată? În orice caz, Oana a cerut să nu fie taxată ca avînd şi \"mintea scurtă\" din moment ce poartă doar bustiere şi fuste mini. Ea a lăsat oricum să se înţeleagă că nu va renunţa la vestimentaţia provocatoare. În plus, a recunoscut că are cunoştinţe limitate de politică, dar spune că va vorbi electoratului de “lucruri care o caracterizează”. Oana Zăvoranu a venit în faţa presei îmbrăcată în stilul caracteristic, dar destul de decent: o rochie foarte scurtă, albastru deschis, decoltată şi cu volane, purtînd o curea din material supraelastic, cu dungi kaki-vernil, cu o pafta din strasuri cu literele \"PHJ\" şi sandale cu platformă înaltă. De vestimentaţia ei s-a legat şi preşedintele PRM, care, la începutul conferinţei, a întrebat-o dacă este ţinuta ei decentă. După întîlnirea cu presa, Vadim Tudor şi Oana Zăvoranu s-au plimbat în curtea sediului central al partidului şi au făcut fotografii împreună, lăsînd impresia că au devenit „cei mai buni prieteni”.