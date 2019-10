Va vota PSD învestirea noului Guvern?

Marcel Ciolacu a declarat, luni, că PSD nu ar trebui să voteze sub nicio formă învestirea noului Guvern. Preşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că vor fi discuţii pe acest subiect în grupurile parlamentare ale PSD. „Mi se pare normal ca PSD să nu voteze sub nicio formă investiriea acestui guvern. Există o cutumă parlamentară în întreaga lume, cei care deţin majoritatea trebuie să asigure şi cvorum. Eu ştiu ce decizii am luat în CEx, de a nu vota. De asta am şi spus că vom avea această discuţie atât la grupul parlamentar din Cameră, cât şi în cel de la Senat. Este normal, când s-a creat o nouă majoritate, respectiva majoritate să voteze Guvernul pe care şi-l doresc”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni, la Parlament. Social-democratul a adăugat că PSD va fi în opoziţie şi mergând pe această logică ar fi normal să nu voteze în Parlament noul Executiv. „Eu v-am spus că PSD va fi în opoziţie. Eu cred că e cazul ca cele cinci partide care au votat moţiunea să îşi asume guvernarea. Într-o logică politică mi se pare foarte corect să nu votăm acest guvern”, a completat Ciolacu.

Cine vânează şefia Camerei Deputaţilor

Marcel Ciolacu a comentat şi despre ideea ca Raluca Turcan să preia şefia Camerei Deputaţilor, spunând că acest lucru nu ar fi posibil deoarece grupul deputaţilor PSD este cel mai mare grup în momentul de faţă. „În acest moment cel mai mare grup din Camera Deputaţilor este şi rămâne PSD. Am văzut opinia doamnei Turcan care doreşte să preia această funcţie. Totuşi 69 e numărul parlamentarilor PNL, iar al PSD este 133, fiind dublu!”, a spus Ciolacu.