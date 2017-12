Vacanță sfârșită tragic!

Adolescenta de 13 ani care a fost scoasă fără puls din apele mării joi seară, de mai mulți pescari, nu a supraviețuit... Inițial, copila a fost resuscitată de medicii SMURD, pe plaja din zona Mamaia Nord. Aceștia au reușit să o readucă în simțiri, însă, în momentul în care a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fata a intrat din nou în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, după mai bine de o oră, fetița a murit în Secția de Terapie Intensivă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Amintim că victima și alte două fete au intrat în mare, cu o saltea, în zona Mamaia Nord. Curenții le-au dus în larg, iar vântul le-a răsturnat salteaua. Cele trei adolescente au început să strige disperate după ajutor. Oamenii care se aflau în zonă au intervenit imediat. „Una dintre ele a reușit să vină înot la mal, iar două au rămas în larg. Eram la terasă și am văzut agitație! Am încercat să ajung la ele, dar curenții erau puternici și apa foarte rece. Imediat m-am dus și am luat ski-jet-ul! Am intrat în apă și am apucat să o prind pe una dintre ele. Ea a încercat să o ia și pe cealaltă, a prins-o de păr, însă, când am pornit, s-a speriat, probabil, și i-a dat drumul sau a scăpat-o. În urma mea au venit niște pescari și au salvat-o pe cealaltă fetiță cu barca“, a declarat Ciprian Voicu.