Vacanțe în apropierea casei

Turiștii români aleg să își petreacă minivacanțele din timpul anului în destinații nu foarte îndepărtate, unde pot ajunge ușor cu mașina proprie sau cu zboruri de una până la trei ore. Potrivit afirmațiilor directorului agenției de turism Fly Go, Stefano Iervolino, românii alocă un buget de 300 de euro de persoană pentru minivacanțele din timpul anului și își cumpără pachetele turistice pe ultima sută de metri. ”Mulți nici nu știu dacă vor avea timp să plece din oraș pentru 2-3 zile, așa că există trendul de a cumpăra cu două săptămâni înainte de minivacanță. Prin urmare, se cer city break-urile, 3 nopți/4 zile. Minivacanțele ne aduc mereu un plus de rezervări pe city breakuri. Cei mai mulți aleg Roma, Verona, Paris, Viena și Londra. Aleg hoteluri de 3 și 4 stele, în regim mic dejun”, a declarat Iervolino. Această tendință se menține și pentru cei care aleg să cumpere pachete turistice pentru minivacața de Sf. Marie Mare, între 15 - 17 august. ”Sunt preferate destinațiile autohtone de sezon, stațiunile animate ale litoralului românesc sau stațiunile montane, dar bineînțeles sunt și destui iubitori de city break-uri care aleg să petreacă 3-4 zile în orașe europene precum Barcelona, Paris, Londra, Amsterdam, Praga, Lisabona, sau în mai apropiatele Viena sau Budapesta. Majoritatea turiștilor profită de zilele libere călătorind împreună cu familia, alegând hoteluri de 3 sau 4 stele cu servicii de masă incluse, de tip demipensiune sau chiar all inclusive”, a declarat product managerul Happy Tour, Mădălina Grosu. Bugetul alocat acestor minivacanțe variază în funcție de destinația aleasă, însă, în ultimii doi ani, se observă o creștere a acestuia. ”Pentru minivacanța din luna prilejuită de sărbătoarea de Sf. Maria, fiind în plin sezon estival, cei mai mulți dintre turiști aleg stațiunile litorale (din România sau Bulgaria), zonele montane din apropierea orașelor sau zonele rurale celebre (Maramureș, Bucovina, Oltenia de Nord). Un loc important în preferințele românilor pentru această minivacanță ocupă, însă, și Delta Dunării”, a spus CEO ChristianTour, Marius Pandel. El a precizat că cele mai alese locații pentru această minivacanță sunt pensiunile și vilele din zona rurală, unde, cu un buget modest, poți petrece un weekend prelungit foarte plăcut.