Vacanțe în Republica Moldova pentru copiii din Horia

BENEFICII CONCRETE De ani buni se înfrățesc orașe și comune românești cu localități din alte țări, dar nu sunt prea multe beneficii concrete pentru comunități. E drept, colaborarea este, mai degrabă, un gest simbolic. Totuși, ar fi păcat să nu se profite de ocazie pentru a face proiecte comune, fie ele și pe termen lung. La fel se întâmplă și în cazul comunei Horia, înfrățită cu o comună din Republica Moldova. La sfârșitul săptămânii trecute, horienii au primit în vizită o delegație din comuna Ucrainca, din raionul Căușeni. Primarii celor două comune au profitat de ocazie pentru a stabili o serie de planuri comune.

EXCURSII GRATUITE Într-o primă fază, ei au decis să le ofere copiilor din cele două comune ocazia de a se cunoaște mai bine. „Inițial, am vrut să primim 15 copii din Ucrainca la noi, să le oferim o vacanță la mare în vara aceasta. Apoi am fi trimis și noi 20 de copii din Horia în excursie peste Prut. Din păcate, nu am putut să punem ideea în practică anul acesta, din cauza birocrației. Dar vom încerca să facem asta anul viitor. Este mai important ca cei mici să știe că suntem frați și să ducă mai departe acest mesaj”, a spus primarul comunei Horia, Gigel Sava.

PROIECTE COMUNE Pe de altă parte, cei doi primari vor să facă proiecte comune și în alte arii de activitate, cum ar fi sportul, cultura, agricultura și creșterea animalelor. „Am văzut la ei livezi tinere și culturi bogate. La cei din Ucrainica s-au constituit asociații agricole, ceea ce la noi nu mai există, și se vede diferența. La ei, lucrurile sunt mai bine organizate”, a mai explicat Sava. Totodată, primarul comunei din Republica Moldova, Ion Crivoi, a spus că este impresionat de infrastructură, de tehnologia avansată folosită în agricultura din județul nostru. „M-a impresionat că aveți drumurile județene bine puse la punct, cel puțin cât am putut vedea eu. Mi-a plăcut și faptul că aveți utilaje agricole de ultimă generație, că deja faceți agricultură științifică, nu după ureche”, a spus Crivoi. Nu în ultimul rând, primarul comunei Ucrainca a spus că și municipiul Constanța și stațiunea Mamaia reprezintă un exemplu demn de urmat pentru orice administrație.