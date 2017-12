Vacanţă… tumultuoasă pentru componenţii trupei „Montuga”

Componenţii trupei „Montuga”, Mika şi Mihai, au avut parte, recent, de un debut tumultos, concerte, interviuri şi apariţii TV, precum şi de o vacanţă pe măsură, la începutul acestui an. După o perioadă foarte agitată, Mika şi Mihai au hotărît că se pot relaxa şi distra cel mai bine în Spania, la Valencia. Vacanţa programată a debutat, însă, cu un incident, Mihai pierzîndu-şi toate actele cu doar cîteva zile înainte de plecare şi fiind nevoit să rămînă în ţară, în timp ce colegul său, Mika, a luat avionul spre Valencia. „Iniţial, trebuia să plec cu Mika şi nişte prieteni, în Spania. Problema este că, după cîntările pe care le-am avut de Revelion, am fost la un party, unde am dus nişte cadouri. Doar că pe lîngă acele cadouri, am lăsat şi actele! Le-am căutat, nu le-am găsit şi nu am mai ajuns în Spania, însă am învăţat să mă dau cu snowboard-ul, în România. Am fost la munte cu cîţiva prieteni, hotărît să învăţ acest sport extrem. Niciodată nu am căzut atît de mult”, a declarat, amuzat, Mihai.

Mika, cel… norocos din trupă, a fost plecat o săptămînă şi jumătate la Valencia, loc de care se declară îndrăgostit! Pe lîngă muzeele de artă şi ştiinţă din „El Ciudad de los Artes y las Ciencias”, Oceanograf, Plaza del Torros, Mika a participat acolo şi la carnavalul „Los Tres Rejes” (Cei Trei Regi). „Este un carnaval pe stradă cu multe căruţe, fiecare decorate într-un fel unic. Din căruţe se aruncă cu bomboane pe care copiii le adună cu mare bucurie. Alt obicei la această sărbătoare este să se mănînce trei prăjituri, care sînt un fel de cozonac cu umplutură. Fiecare prăjitură conţine fie un bob mare de mazăre, fie un fel de jucărie reprezentînd pe unul din cei trei regi. Dacă nimereşti mazărea, plăteşti prăjitura, iar dacă nimereşti regele, eşti proclamat rege în acea seară şi ţi se aşază o coroană pe cap”, a declarat Mika.

După vacanţa plină de peripeţii şi întîmplări haioase, băieţii de la „Montuga” s-au întors la treabă, deoarece trupa a început pregătirile pentru noul single şi videoclip.