Vacanţă cu antrenamente pentru elevele lui Nicolae Forminte

Lotul olimpic feminin de gimnastică al României, pregătit de Nicolae Forminte, a sosit luni seară la Constanţa, unde şi-a stabilit cartierul general pentru următoarele două săptămîni. Tradiţionalul cantonament de vacanţă de pe Litoral a fost forţat de procesul de modernizare în care a intrat sala de la Deva. “Trecem printr-o perioadă de factură specială, pentru că avem competiţie, pregătire, refacere, dar şi învăţat pentru capacitate, aşa că sîntem un pic aglomeraţi. Programul a fost făcut în funcţie de obiectivele aproape individuale ale fiecărei gimnaste. Junioarele vor participa la Naţionale, senioarele o să înceapă pregătirea pentru Mondiale, dar încercăm să inserăm şi plajă, o uşoară deconectare şi în mod special să punem burta pe carte pentru că opt-nouă fete au examen de capacitate“, a explicat tehnicianul constănţean. Prima zi la ţărmul mării a început cu o alergare uşoară în cursul dimineţii, desfăşurată pe plajă. Urmînd sfatul antrenorului, gimnastele, în frunte cu Sandra Izbaşa, au urcat apoi în camerele Hotelului "Sport" pentru a învăţa. În cursul după-amiezii, “tricolorele” au intrat pentru prima oară în sală, pregătindu-se la Complexul Sportiv "Tomis".

Cu gîndul la Mondiale

Obiectivul primordial al acestui an îl reprezintă însă Campionatele Mondiale din Danemarca, programate în luna noiembrie. “România s-a dus la fiecare competiţie majoră să fie pe podium. Din fericire, în ultima timp am reuşit să cîştigăm mai mereu titlul mondial pe echipe, dar trebuie să luăm în calcul gimnastele care alcătuiesc lotul, în ce perioadă se găsesc ele şi adversarele cu care ne luptăm. Am convingerea că toate componentele lotului au înţeles care le este menirea şi vor face tot ce le stă în putinţă, alături de noi, colectivul tehnic, pentru ca gimnastica românească să se găsească din nou pe podium. Pe ce treaptă, rămîne de văzut, pentru că într-un concurs totul este posibil”, a declarat Forminte. După retragerea Cătălinei Ponor, postura de lider a fost preluată de campioana europeană de la Volos, Sandra Izbaşa. “Mă simt bine în postura de lider al echipei şi nu o să mă las doborîtă de presiune. Vreau formăm o echipă şi să aducem medalii la Mondiale“, a spus Izbaşa, care va împlini 16 ani pe 18 iunie. Speranţele constănţene la o medalie se îndreaptă către Roxana Stan, care va încerca să continue tradiţia gimnasticii din oraşul de pe Litoral. “Vrea să preiau ştafeta şi să aduc medalii pentru Constanţa, dar şi să ieşim bine cu echipa”, a mărturisit micuţa gimnastă. “Constanţa a fost reprezentată întotdeaună în echipa României şi sper că Roxana Stan va prinde un loc în lotul pentru Mondiale. Este singura care ar putea duce mai departe tradiţia”, a adăugat antrenorul constănţean Nicolae Forminte.