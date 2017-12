Vacanţă cu ghinion

Un bărbat a murit şi alte două persoane au fost rănite vineri după-amiază într-un accident rutier care a avut loc în jurul orelor 15.00, pe Drumul Naţional 3 (Constanţa - Ostrov), între comuna Valu lui Traian şi municipiul Constanţa. Poliţiştii spun că Petrică Ungureanu, în vârstă de 46 de ani, se deplasa dinspre localitatea Valu lui Traian către Constanţa, la volanul unui autoturism marca Renault, cu numărul de înmatriculare CC 6846 CK. La un moment dat, spun anchetatorii, acesta a lovit din spate un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat B 516 PND, care era staţionat pe banda nr. 1, din cauza unei defecţiuni tehnice. Unul dintre pasagerii Volkswagen-ului a povestit scenele cumplite la care a fost martor: „Am avut probleme cu motorul şi am fost nevoiţi să oprim aici şi să sunăm la o firmă de tractări. Amicul nostru, proprietarul maşinii, discuta cu tânărul care venise aici cu un Nissan ca să ridice maşina. Se aflau între cele două autoturisme, în momentul în care Volkswagen-ul a fost izbit din spate de acel Renault şi proiectat spre Nissan-ul staţionat în faţa lui. Prietenul nostru şi tânărul de la firma de tractări au fost pur şi simplu striviţi între Volkswagen şi platforma Nissan-ului. Amândoi au suferit fracturi la picioare. Eu şi încă un amic am avut timp să ne ferim şi nu am fost atinşi. Nu-mi vine să cred ce s-a putut întâmpla. Venisem pe litoral de 1 Mai”. Şoferul Volkswagen-ului, Aurel Dragomir, de 39 de ani, cel al Nissan-ului, Bogdan Tomiţeanu, de 24 de ani şi Petrică Ungureanu, conducătorul auto al Renault-ului, au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii spun că Petrică Ungureanu a suferit cele mai grave leziuni. Ulterior, bărbatul a murit în spital. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut accidentul rutier.