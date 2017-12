Beyonce a revenit la formele generoase cu care ne-a obişnuit în ultimele luni. Sărbătorile de iarnă i-au priit cîntăreţei şi soţului său şi începutul de an nu începe cu o cură de slăbire, ci dimpotrivă cu o vacanţă de lux la St. Barts în Caraibe. Cea mai muncitoare cîntăreaţă din breasla americană merită o vacanţă pe măsura succesului său. Beyonce şi Jay-Z au închiriat yahtul de lux Galaxy, contra sumei de 200.000 de dolai pe săptămînă, la bordul căruia se vor plimba prin Marea Caraibelor. Deşi declara recent că nu prea ştie să se relaxeze şi să se bucure de o vacanţă adevărată, cîntăreaţa pare bucurîndu-se de timpul liber petrecut la soare sau făcînd jetski. Beyonce s-a afişat la St. Barts la fel de elegantă ca de obicei, de această dată purtînd toalete de plajă asortate la costumul de baie marca Milly.

După ce şi-a lansat cel de-al treilea album solo, intitulat „I Am… Sasha Fierce” şi a portretizat-o pe Etta James în „At Last\", Beyonce, în vîrstă de 27 de ani, alături de soţul său, mogulul rap Jay Z, a avut venituri de 162 de milioane de dolari, sumă care i-a propulsat în fruntea topului celor mai puternice cupluri din lumea divertismentului. „Am reuşit tot ce mi-am dorit. Am vrut să vînd un milion de albume şi am vîndut un milion de albume. Lucrez nonstop de la 15 ani. Nici măcar nu ştiu ce înseamnă să mă relaxez”, declara foarte entuziasmată Beyonce. În viitorul prea apropiat nu se profilează aducerea pe lume a unui copil, pentru că Beyonce afirmă că a fost traumatizată de naşterea nepotului său. Sora sa Solange, de 24 de ani, a adus pe lume în 2004 un băieţel, iar Beyonce a asistat la naştere ceea încă îi mai provoacă fiori pe şira spinării. „Am abia 27 de ani. Am tot timpul din lume”, a comentat cîntăreaţa.

În accesul său de sinceritate, Beyonce a reuşit să facă o serie de declaraţii care au înfuriat-o pe Janet Jackson. „Am crescut într-o familie înstărită. Am urmat o şcoală particulară, iar tatăl meu conducea un Jaguar. Sîntem o familie afro-americană şi toată lumea ne compară cu familia Jackson. Dar părinţii mei nu s-au folosit de mine pentru a-şi îmbunătăţi situaţia financiară”, a comentat solista spre mirarea lui Janet Jackson, care nu se aştepta la o astfel de lovitură din partea mai tinerei sale colege.