Vacanţă de neuitat pentru actriţa Mihaela Damian

Cunoscută publicului din cel mai recent videoclip al formaţiei "Holograf", dar şi dintr-un film serial românesc, actriţa Mihaela Damian a petrecut, de curînd, o vacanţă ca în poveşti. În concediul petrecut la Făgăraş, Sighişoara şi Austria, artista a avut parte de momente de neuitat: ore de echitaţie prin munţi, aventuri pe gheaţă, plimbări nocturne şi răsfăţ acasă la bunica. "A fost o vacanţă plină. Am început cu o vizită în Făgăraş, la bunica şi mama, unde am fost cu adevărat răsfăţată. Apoi, am avut parte de cel mai frumos cadou: prietenul meu m-a dus la Sighişoara, unde am găsit cea mai frumoasă herghelie pe care am văzut-o pînă acum”. Dat fiind faptul că Mihaela este pasionată de echitaţie, actriţa şi-a făcut, la Sighişoara, un nou prieten... un cal. "M-am împrietenit acolo cu un căluţ foarte simpatic, cu care m-am plimbat mai bine de două ore prin munţi, văi şi poieniţe, pe un traseu bine stabilit dinainte. Eu, de obicei, merg la echitaţie, însă experienţa de la Sighişoara cred că este unică”, a mărturisit actriţa. Cu toate acestea, momentele petrecute în şaua calului s-au dovedit a fi şi palpitante, după cum vedeta povesteşte: "Trebuia să trecem printr-o porţiune cu gheaţă, iar caii s-au speriat foarte tare. Aşa că am preferat să descălecăm toţi. La un moment dat, am simţit ceva foarte cald pe mînă, cînd m-am întors, am observat că noul meu prieten, căluţul, se speriase foarte tare şi mă apucase cu boticul de mînă. A fost atît de simpatic, m-am ataşat de el foarte mult!”. Vacanţa Mihaelei a continuat în Austria, unde Mihaela a petrecut aproape o săptămînă alături de prietenii ei, amintindu-şi cu drag de plimbările nocturne pe aleile Vienei.