„Vacanţa ideală: Plajă pustie, şpriţ, îngheţată şi familie”

Formaţia autohtonă de pop-rock Spitalul de Urgenţă a deschis, săptămâna trecută, seria spectacolelor Aqua Night Show de la Aqua Magic din Mamaia. Cu acest prilej, liderul trupei, solistul şi chitaristul Dan Helciug, a acordat cotidianului „Telegraf” un scurt interviu în care şi-a exprimat încântarea cu privire la imaginea staţiunii Mamaia. În ediţiile viitoare, noi vedete autohtone îşi vor prezenta impresiile de la mare şi de la Aqua Night Show-urile care au loc în fiecare joi şi vineri, la Aqua Magic, până pe 16 august, fiind transmise în direct de NeptunTV.

Reporter (Rep.): Cum vi se pare la Mamaia, în mijlocul sezonului?

Dan Helciug (D.H.): Eu trec destul de rar pe la Mamaia, sunt un obişnuit al staţiunii Vama Veche, dar îmi place ceea ce văd acum, aici. Atmosfera e plăcută, lumea se distrează... cel puţin nu aud nimic legat de politică, nu mai aud manele.

Rep.: Dar atmosfera de la Aqua Magic?

D.H.: Atmosfera este cu totul specială aici, este o plăcere aparte să susţii concert printre bazine, e răcoritor. Am fost la multe aqua-parcuri din Europa şi cel de la noi arată chiar foarte bine. Este mare, bine utilat, nu e o... prostie cu două leagăne şi trei canale.

Rep.: Ce v-aţi dori cel mai mult să vedeţi pe litoral?

D.H.: Eu sunt mai „sălbatic”. Îmi place plaja virgină, cât mai nepopulată. Am 38 de ani, am un băieţel de cinci ani şi caut mai mult locurile foarte liniştite, unde să fac plajă. Îmi doresc să văd cât mai multe staţiuni rustice, ecologice, pentru că litoralul nostru are un astfel de potenţial. Există un segment considerabil de oameni care preferă asemenea locuri. Aş vrea, în acelaşi timp, să văd restaurante sau beach-baruri în mare, cu mese şi scaune aşezate în apă, la mal sau chiar plutitoare.

Rep.: Cum arată pentru Dan Helciug o vacanţă ideală?

D.H.: Plajă pustie, apă cristalină, hamac, cocktail cu fructe, şpriţ, îngheţată şi familie.