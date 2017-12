Dacă, de sărbători, a preferat să se relexeze acasă, în oraşul de la poalele Tîmpei, în primele zile ale Noului An, Florin Grozea, unul dintre componenţii trupei "Hi-Q", a plecat în vacanţă în Austria. "După ce am trecut graniţa spre Austria eram ingrijorat că nu ne cumpărasem tot ceea ce aveam nevoie. Dar după cîteva ore, eram, deja, în paradisul magazinelor de haine! Am petrecut acolo vreo şase ore şi am cheltuit ceva bani, apoi am plecat la Viena", a mărturisit Florin.

Deşi a plecat în vacanţă, peripeţiile nu au lipsit, ba chiar din prima zi a sejurului. "La Viena ne-am plimbat, am admirat zona, ne-am distrat. Apoi am căutat Hotel Continental, un hotel aproape de centru. Dar ne-a luat două ore să descoperim că locul unde urma să ne cazăm era la doar... 100 de metri de locul unde parcasem prima dată maşina, din întîmplare", a mai spus amuzat Florin. Artistul îşi doreşte ca cele cîteva zile pe care le ve petrece în Austria să fie la fel de pline de distracţie ca şi prima şi să se întoarcă acasă plin de energie pentru a se reapuca de... muncă.