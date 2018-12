Vacanță până la 4 ianuarie pentru HC Dobrogea Sud

Componenții formației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța au intrat în vacanță, reunirea lotului în vederea reluării pregătirilor fiind programată la 4 ianuarie, la Sala Sporturilor. Pregătirea de iarnă se va desfășura la Constanța. Din păcate, ultima impresie nu a fost una prea bună, cele trei înfrângeri înregistrate în ultimele trei meciuri oficiale, cu Potaissa Turda, Steaua București și Dinamo București, venind după o perioadă foarte bună, cu 15 victorii reușite consecutiv în toate competițiile.

„Normal, i-am întrebat pe băieți ce s-a întâmplat. Nu am jucat cum trebuie, nu am avut atitudine. Este adevărat, l-am pierdut pe Crnoglavac la ultimele două meciuri, Malinovic a făcut și el ruptură musculară la meciul cu Dinamo, Bine că s-a terminat și că suntem pe locul 2 în campionat. Dar le-am spus că jocul nostru trebuie să crească. Constanța tot timpul susține o echipă adevărată, care luptă până în ultimul minut, care are obiective mari”, a declarat antrenorul prncipal Zvonko Sundovski pentru site-ul oficial al clubului constănțean, hcdobrogeasud.ro.

HC Dobrogea Sud a fost eliminată în optimile de finală ale Cupa României, dar continuă lupta pentru celelalte obiective, în campionat și Cupa EHF. În luna februarie a anului viitor, echipa constănțeană va debuta în grupele competiției europene, obiectivul fiind calificarea în sferturile de finală.

În următoarea perioadă, nu toți jucătorii de la HCDS vor beneficia de vacanță cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, mai mulți componenți ai formației de la țărmul mării fiind convocați la loturile naționale: Iancu, Vasile, Nistor și Csog (România), Mitrevski și Markoski (Macedonia), Nikolic (Serbia), Vujovic (Muntenegru), Malinovic (Bosnia & Herțegovina), Chikovani (Georgia) și Saldatsenka (Belarus).

S-AU DECIS ECHIPELE CALIFICATE ÎN FINAL FOUR-UL CUPEI ROMÂNIEI

Rezultatele partidelor din sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin - sâmbătă, 15 decembrie: CSM Vaslui - CSA Steaua București 28-31 (15-14), CS Minaur Baia Mare - SCM Politehnica Timişoara 24-24 (14-12) și 2-4 la loviturile de departajare; duminică, 16 decembrie: CS Dinamo București - CSM București 22-22 (12-10) și 3-2 la loviturile de departajare, CS Universitatea Craiova - CSM Focşani 23-34 (11-19).

Învingătoarele s-au calificat la Turneul Final 4, programat la 9 și 10 martie 2019. În 2018, Cupa României a fost câştigată în premieră de HC Dobrogea Sud Constanţa, după 23-21 în finala cu SCM Politehnica Timişoara.