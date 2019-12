Vacanţă pentru fotbaliştii Farului până la 13 ianuarie

După meciul cu Dunărea Călărași, scor 1-1 (Marrone 82 / I. Stoica 22), disputat sâmbătă, în deplasare, în etapa a 21-a a Ligii a 2-a, jucătorii de la FC Farul au intrat în vacanță de iarnă. „Fiecare dintre componenții lotului a primit o fișă individualizată de pregătire, cu programul pe care trebuie să-l respecte în perioada de pauză competițională, astfel încât să se prezinte în parametri fizici normali la finalul vacanței. Reunirea lotului pentru reluarea pregătirilor este programată pentru 13 ianuarie, când va fi efectuată vizita medicală. Timp de trei săptămâni, până pe 1 februarie, alb-albaștrii se vor antrena la Constanța. În această perioadă, vor disputa și trei partide de verificare, în compania unor echipe din ligile inferioare din județ”, a anunţat FC Farul pe site-ul oficial.

La 2 februarie este programată plecarea într-un stagiu de pregătire centralizată în Antalya (Turcia), în stațiunea Lara, unde constănțenii se vor antrena până la 15 februarie. În această perioadă, FC Farul va susține patru meciuri de verificare.

„Ne dorim să asigurăm condiții de pregătire foarte bune și să efectuăm un ciclu de pregătire complet, mai ales că în vară am început antrenamentele destul de târziu. Am ales Antalya pentru că acolo beneficiem de terenuri bune de antrenament, vremea este bună și găsim formații puternice pentru partidele de verificare. Suntem în discuții pentru perfectarea amicalelor din Turcia, printre adversarii deja stabiliți fiind echipe din Bulgaria și Coreea de Sud”, a declarat managerul clubului FC Farul, Tiberiu Curt.

IANIS ZICU, MULŢUMIT DUPĂ PARTIDA DE LA CĂLĂRAŞI

După remiza de la Călăraşi, antrenorul Ianis Zicu, a mulţumit tuturor jucătorilor pentru efortul depus în prima parte a sezonului: „O deplasare foarte grea, la una dintre cele mai bune echipe din campionat, care a învins UTA și a dominat clar Rapid. S-a văzut, și-au creat ocazii importante și cu noi. Puteam câștiga, dar sunt mulțumit și cu acest egal. În primul rând, este primul meci din acest sezon când marcăm primii, ceea ce înseamnă că băieții au jucat din primul minut și nu au mai așteptat să primească gol ca să facă acest lucru. Am rămas în zece, am primit gol, lucruri care se întâmplă în fotbal, dar este foarte important că am ținut de rezultat până la final. Este un egal care ne dă încredere și ne trimite liniștiți și mulțumiți în vacanța de iarnă. Cel puțin pe mine, ca antrenor, pentru că am văzut la băieți dorința de a crește de la meci la meci, de a se antrena așa cum trebuie. Dacă luăm echipa din meciul cu Rapid, din prima etapă a campionatului, și cea de la Călărași, observăm că sunt aceeași 13 jucători. Singura diferență este Panait în locul lui Doumbia. Cred că suntem singura echipa care am jucat cam în aceeași formulă în prima parte a sezonului. Mă bucur că jucătorii sunt sănătoși. Când te antrenezi cum trebuie și te odihnești, nu apar probleme musculare sau genul acesta de accidentări. Țin, în mod special, să le mulțumesc tuturor jucătorilor cu care am lucrat în această perioadă pentru modul în care au muncit zi de zi și pentru că i-am simțit alături de mine în fiecare moment”.

Rezultatele etapei a 21-a, ultima din acest an -

Vineri, 6 decembrie:

Campionii FC Argeş - Sportul Snagov 3-0

Sâmbătă, 7 decembrie:

Metaloglobus Bucureşti - FK Csikszereda 3-0

SCM Gloria Buzău - Ripensia Timişoara 3-3

CSM Reşiţa - CS Mioveni 0-1

ASU Politehnica Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 1-0

Concordia Chiajna - Rapid Bucureşti 1-3

Duminică, 8 decembrie:

UTA Arad - Petrolul Ploieşti 3-0

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Cluj 1-1

Turris Oltul Turnu Măgurele a stat în această etapă.

Clasament: 1. UTA 41p, 20 jocuri (golaveraj: 37-13), 2. Mioveni 37p, 20j (35-19), 3. Rapid 35p, 20j (32-19), 4. FC Argeş 33p, 20j (28-23), 5. Turnu Măgurele 32p, 19j (33-24), 6. ASU Poli 31p, 20j (19-10), 7. Metaloglobus 31p, 20j (23-16), 8. Petrolul 31p, 20j (19-19), 9. FC FARUL 29p, 20j (24-18), 10. Buzău 28p, 20 (30-25), 11. Călărași 27p, 20j (26-26), 12. Viitorul Pandurii 27p, 20j (26-27), 13. U. Cluj 25p, 20j (25-21), 14. Ripensia 24p, 20j (24-30), 15. Csikszereda 22p, 20j (15-23), 16. Chiajna 21p, 19j (16-24), 17. Reșița 18p, 20j (25-34), 18. Snagov 9p, 20j (18-52), 19. Pandurii 8p, 20j (9-41).

Prima etapă din a două parte a sezonului Ligii a 2-a la fotbal este programată la 22 februarie, când FC Farul Constanţa va întâlni, pe teren propriu, pe Concordia Chiajna.