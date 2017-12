Vacanţă şi pentru voleibaliştii tricolori

Echipa naţională de volei masculin a României s-a clasat pe locul 4 în ediţia 2010 a Ligii Europene, o poziţie meritorie, mai ales că a fost prima calificare în Final Four din istoria participărilor tricolorilor în această competiţie. Poate că se putea şi mai mult, dacă ne gândim că ambele meciuri jucate în turneul final de la Guadalajara au fost pierdute de ai noştri după cinci seturi! „Cred că se putea câştiga măcar meciul al doilea, cu Turcia, am condus cu 13:12, dar nu am reuşit să mai punem mingea jos. Echipa a jucat bine şi cu Spania, în ultimele meciuri din grupă, şi cu Portugalia, şi cu Turcia, la Guadalajara, dar suntem conştienţi că mai avem mult de muncă pentru a deveni o echipă de valoare. Să nu uităm că am avut şi câteva absenţe importante: Olteanu, Stancu, Voinea. Cu ei în echipă cred că puteam spera la mai mult, pentru că nu e uşor să joci cu universali la preluare, cum au fost Chiţigoi sau Dumitrache. Dar ce să facem, spre deosebire de alţii noi nu prea avem de unde alege...”, a declarat căpitanul naţionalei României, Radu Began.

Voleibalistul de la CVM Tomis Constanţa a intrat într-o binemeritată vacanţă, pentru că el a avut doar câteva zile libere după campionatul trecut, care s-a încheiat pe 25 aprilie. Began a intrat imediat în cantonament cu echipa naţională şi a fost titular incontestabil atât în preliminariile Campionatului European, cât şi în Liga Europeană. „Mă bucur că, în sfârşit, a venit vacanţa şi pentru mine. Pot acum să stau mai mult cu familia. De aceea nici nu voi pleca din ţară până când se va reuni CVM Tomis Constanţa”, a mai spus Began. Antrenorul vicecampioanei României, Viktor Sidelnikov, a programat reunirea echipei constănţene pentru începutul lunii august.