Vacanţa, ultima “grijă“ a Alinei Sorescu

A devenit o modă printre artiştii autohtoni ca, după sărbătorile de iarnă, să plece în vacanţă. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Alina Sorescu, care are cu totul alte planuri pentru această perioadă a anului. "Sînt studentă la două facultăţi: la Sociologie, în cadrul Universităţii Bucureşti şi la Comunicare şi Relaţii Publice, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, iar sesiunea de examene va începe săptămîna viitoare. Nu las deoparte facultăţile, vreau să trec cu bine toate examenele, am studiat chiar şi în perioada sărbătorilor. La Sociologie, am reuşit să am şi o bursă, fiind a 19-a din 600 de studenţi", a mărturisit Alina Sorescu. "După ce se va încheia sesiunea, atunci mă voi gîndi la un concediu, pînă atunci mă concentrez să trec cu brio toate examenele. Nici nu ştiu dacă voi pleca undeva la sfîrşitul lunii februarie, cînd voi termina cu şcoala, important este să mă odihnesc, pentru a reîncepe lucrul la viitorul album", a mai spus Alina.