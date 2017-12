Vacanţe cu 40% mai ieftine la Târgul de Turism!

Pentru turismul de la malul românesc al Mării Negre, 2013 este anul premierelor. În cadrul unei conferinţe de presă organizată, ieri, în staţiunea Mamaia, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a declarat că, pentru prima dată, litoralul românesc va fi reprezentat la ediţia de primăvară a Târgului de Turism din România, care are loc în perioada 14 - 17 martie la Romexpo, Bucureşti, de către toţi membrii organizaţiei de promovare turistică. „Suntem prezenţi, în premieră, toţi membrii asociaţiei la acest târg, inclusiv reprezentanţii primăriilor care au în administrare staţiuni turistice. 90% din turiştii care aleg destinaţiile din România sunt cetăţeni ai acestei ţări, prin urmare trebuie să ne adresăm lor. Scopul nostru este să-i atragem pe români pe litoral, atât pe durata minivacanţei de 1 Mai - Paşte, cât şi pe durata sezonului estival”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral. La ediţia din acest an a târgului, litoralul, alături de Delta Dunării vor fi destinaţii vedetă. Imediat după deschiderea oficială a Târgului, participanţii se vor îndrepta către standul Asociaţiei Litoral, unde vor putea urmări show-ul incendiar de promovare a ediţiei din acest an a Fashion Summer Festival, eveniment ce va avea loc pe litoral, în perioada mai-septembrie.

„LEGENDELE OLIMPULUI”, LA BUCUREŞTI „Pentru prima oară la acest târg îl vom avea alături de noi pe primarul Constanţei, Radu Mazăre, costumat în Ulise, care, alături de mine, costumată în Medusa (fiica monstruoasă a lui Phorcys şi a lui Ceto şi una dintre gorgone - privirea sa transforma pe orice muritor în stană de piatră - n.r.), va lua parte la show-ul intitulat „Legendele Olimpului”. De asemenea, vizitatorii îl vor putea admira şi pe Ciclop, un personaj esenţial al show-ului, alături de Poseidon. Nu vor lipsi nimfele şi sirenele”, a spus Corina Martin. În cadrul târgului vor mai fi promovate şi tradiţiile dobrogene, precum şi alte două evenimente cheie care se vor derula în sezonul 2013 pe litoral şi în Delta Dunării: a doua ediţie a Festivalului Antic Tomis şi Raliul Deltei. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Litoral, turiştii care vor achiziţiona pachetele de vacanţă din standurile Târgului vor beneficia, cu tot cu reducerile practicate de agenţiile de voiaj (de exemplu reducerile pentru înscrieri timpurii), de vacanţe cu până la 40% mai ieftine în staţiunile de la malul mării. Tarifele încep de la 60 de lei.

PROMOVARE PENTRU TOŢI În standul Asociaţiei se vor regăsi oferte din cadrul fiecărei staţiuni de pe litoral, toate destinaţiile beneficiind de promovare. Printre surprizele pregătite turiştilor care aleg sudul litoralului se numără şi un şantier, realizat în Portul Turistic Mangalia, de către autorităţile locale, în care vizitatorii vor putea vedea cum erau construite, pe timpuri, navele. „Avem dovezi ştiinţifice care indică faptul că argonauţii au plecat în călătoria lor de pe aceste meleaguri. Prin urmare, vom aduce meşteri din ţară care, cu unelte vechi şi folosind metodele de odinioară de fabricare, vor construi o replică a navei care i-a purtat pe argonauţi în misiunea lor (căutarea lânii de aur)”, a declarat reprezentantul Primăriei Mangalia, Filip Dumitru. După ce va fi finalizată, nava va fi transportată până în Germania, de unde se va întoarce în Mangalia pe firul Dunării, poposind în fiecare port mare pentru a promova oferta turistică a vechii cetăţi Callatis. După ce va ajunge din nou pe meleaguri mangaliote, nava va putea fi vizitată de turiştii cu spirit de aventură, care vor putea să se bucure de o plimbare la bordul ei. „Pentru că staţiunea Mamaia are deja un brand şi a devenit cunoscută, pe viitor eforturile noastre de promovare se vor îndrepta către sudul litoralului”, a declarat preşedintele Corina Martin. La ediţia din acest an a târgului sunt aşteptaţi între 25.000 şi 30.000 de vizitatori.