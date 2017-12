Vacanţe în Turcia puse la bătaie la Crosul “1 Decembrie”

Devenit deja tradiţie, Crosul “1 Decembrie” se pregăteşte de startul ediţiei a 11-a. Sub deviza „Alergăm pentru România, alergăm pentru sănătate!”, Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa îi invită şi în acest an pe toţi amatorii de mişcare la întrecerea organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Crosul “1 Decembrie”. Organizatorii se aşteaptă la una dintre cele mai numeroase participări, iar pentru acest lucru au pregătit 1.000 de tricouri, care vor fi oferite la startul competiţiei, dar şi numeroase premii oferite câştigătorilor. Ineditul acestei ediţii îl constituie faptul că pentru sportivi de performanţă care participă la competiţie se va întocmi un clasament separat, încurajându-se astfel sportul de masă. Astfel, pentru primii sportivii de performanţă ajunşi la linia de sosire, de la feminin şi masculin, se va acorda câte un premiu în valoare de 200 de lei, în timp ce primii clasaţi din rândul elevilor, băieţi şi fete, elevi de gimnaziu şi liceu, vor primi drept premiu o excursie în Turcia. „Este o competiţie care aduce zilei de 1 decembrie respectul cuvenit unei astfel de zile, în care fiecare dintre noi, ca români, suntem bucuroşi că existăm. Este pentru a 11-a oară când această întrecere are loc, iar participanţii vor fi întâmpinaţi cu numeroase surprize”, a declarat directorul executiv al DJST, Elena Frîncu, prezentă ieri la conferinţa de presă organizată la Liceul Internaţional de Informatică. Şi traseul a suferit pentru această ediţie câteva modificări. Astfel, startul se va da miercuri, 1 decembrie, la ora 9.30, din faţa statuii Victoriei din Parcul Prefecturii, participanţii urmând să parcurgă următorul traseu: Str. Traian - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - Bd-ul Mircea cel Bătrân - Bd-ul Tomis - Liceul Internaţional de Informatică. „S-a optat pentru un traseu mai direct, care să departajeze concurenţii. Să sperăm că va fi vreme frumoasă, iar numărul participanţilor va fi unul ridicat”, a spus preşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism, Andrei Szemerjai. „Suntem bucuroşi de faptul că organizăm împreună cu autorităţile din Constanţa acest cros. Este o zi importantă pentru România şi sper să realizăm un eveniment la fel de reuşit ca şi cele de până acum”, a declarat şi directorul liceului constănţean, Hamdi Akyol. Crosul “1 Decembrie” este organizat în colaborare cu Direcţia pentru Sport, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Instituţia Prefectului, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Poliţia Rutieră şi Inspectoratul de Jandarmi.