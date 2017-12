Vacanţe pe vase de croazieră

Conform agenţiilor de turism, numărul turiştilor români care pleacă în 2011 în excursii pe vase de croazieră depăşeşte 9.000 de persoane, faţă de 8.000 anul trecut. Vasele de lux sunt ale companiilor Royal Caribbean, Celebrity Cruises şi Azamara. Creşterea numărului turiştilor se datorează şi numărului mare de vase de croazieră introduse în exploatare de grupul Royal Caribeann pe destinaţii din Europa, dar şi lansării celor mai mari nave din lume, Oasis of the Seas şi Allure of the Seas, cu capacităţi de 5.400 pasageri şi 3.000 de membri ai echipajului. Cele mai solicitate vacanţe sunt croazierele în ţările nordice, pe al căror traseu este inclus şi Sankt Petersburg, dar şi circuite în America de Sud, cu plecare din Chile, până la Capul Horn, strâmtoarea Magelan, Argentina şi Uruguay. Specialiştii în turism care se ocupă de croaziere spun că acest tip de turism a fost tot timpul pe un trend ascendent, nu doar în România, ci în întreaga lume.