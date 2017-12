Vacanţele de lux au atras cu 25% mai mulţi români

Numărul turiştilor români care au fost în acest an în vacanţe de lux a crescut cu 25% faţă de 2008, la 10.000 de persoane, în pofida crizei, plătind în medie pe pachet 2.500-3.000 euro, dar aceştia şi-au redus bugetele de călătorie, potrivit estimărilor ANAT. \"Destinaţiile cele mai bine vândute au fost insulele exotice Cuba, Caraibe, Republica Dominicană, Mauritius, dar şi Mexic şi Thailanda. Alţi 5.000 de turişti au mers în croaziere, preferând destinaţiile mediteraneene\", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu. Bădulescu a adăugat că preţurile pentru astfel de vacanţe au scăzut în medie cu 25-30% în acest an, comparativ cu anul 2008, fiind înregistrate în unele cazuri reduceri de 70%. Astfel, în medie, preţurile s-au ridicat la 2.500-3.000 euro, dar au fost şi turişti care au plătit 37.000 euro pentru o vacanţă. Preşedintele agenţiei de turism \"Paralela 45\", Alin Burcea, a spus că segmentul de lux este în continuare căutat, mai ales datorită scăderii preţurilor în acest an. \"Luxul s-a ieftinit, în principal şi datorită faptului că au scăzut preţurile pentru biletele de avion. Turismul de lux este practicat în continuare, în special datorită scăderii preţurilor pentru ofertele turistice în acest an, însă cei care aleg vacanţe de lux cheltuie mai puţin decât în anul precedent. Spre exemplu, noi am avut în acest an o familie care a mers în Dubai, pentru 12.000-15.000 de euro\", a spus Burcea. Alin Burcea a adăugat că a scăzut turismul de nişă în acest an, mai ales pentru partea de corporate, pentru ca marile companii aleg pachete diferite pentru o singură deplasare.