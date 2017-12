Un vaccin nazal împotriva tusei convulsive, din care o singură doză ar putea fi suficientă pentru a proteja bebeluşii sub şase luni, a fost testat cu succes pe oameni, potrivit unui studiu preliminar publicat recent în revista ştiinţifică online „Plos One“. Patologie respiratorie foarte contagioasă care se traduce prin accese de tuse violentă, tusea convulsivă, de origine bacteriană, continuă să afecteze zeci de milioane de persoane şi să fie la originea a aproximativ 300.000 de decese în fiecare an în lume, în special la bebeluşii care sunt prea mici pentru a fi imunizaţi prin actualele vaccinuri. Tusea convulsivă a revenit, de câţiva ani, în mai multe ţări occidentale, ca SUA, Australia, Marea Britanie şi Franţa. Modificat genetic şi special conceput pentru o administrare nazală, vaccinul experimental a fost elaborat de o echipă de cercetători europeni în cadrul unui consorţiu european administrat de cercetători de la Inserm. Camille Locht, coordonator al proiectului Child-Innovac, a spus că vaccinul a fost testat cu succes pe 48 de persoane adulte în cadrul unui test de fază 1, care a permis în principal măsurarea gradului de siguranţă al vaccinului. Creat pentru a lupta împotriva tusei convulsive, vaccinul nazal ar putea fi, în plus, utilizat pentru a preveni alte infecţii respiratorii, ca bronşiolita sugarului (cauzată în principal de un virus -VRS), a indicat cercetătorul. Creat în urmă cu doi ani şi jumătate, consorţiul european Child-Innovac are experţi originari din şapte ţări europene şi a beneficiat de o finanţare de cinci milioane de euro acordată de Comisia Europeană.