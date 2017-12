Vaccinarea obligatorie „aruncă în aer“ o parte a societății civile

Vaccinarea copiilor este un subiect tot mai controversat în ultima perioadă. ”Ne vaccinăm sau nu copiii?” - este o întrebare tot mai vehiculată, fără răspuns pentru mulți dintre părinți. Unii refuză vehement acest lucru, motivând că, de fapt, vaccinurile le fac mai mult rău copiilor, în vreme ce alții spun că îi imunizează, pentru că și ei au fost vaccinați la rândul lor atunci când au fost mici și nu au pățit nimic, dar au și fost feriți de o serie de boli. Discuții contradictorii au început să apară și în rândul specialiștilor, care vin cu o serie de studii, unele pro-vaccinare, altele împotriva acestui lucru. Cert este că cei mai mulți recomandă imunizarea copiilor cu scopul de a preveni o serie de boli ce pot fi extrem de grave. Mai nou, s-a vehiculat ideea ca vaccinarea să devină, într-un fel sau altul, obligatorie, fapt ce a stârnit o serie de reacții, cum era și firesc, de altfel. Specialiști ai Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) România au explicat pe larg, într-un comunicat, că obligativitatea nu are ce căuta în acest context. ”Având în vedere campania agresivă pentru vaccinarea obligatorie susţinută de către instituţiile statului român, inclusiv de către Ministerul Sănătăţii, reprezentanţii societăţii civile independente din România au crezut de cuviinţă că trebuie să ia atitudine împotriva acestui demers neconstituţional prin care se doreşte ca un număr de 8 vaccinuri să devină obligatorii”, potrivit APC. Președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu, citat în comunicat, a subliniat că „fiecare copil are dreptul la viață!”. ”Statul român, prin anumite măsuri spartane, gen vaccinarea obligatorie, nu are dreptul să pună în pericol viața copiilor alergici la anumite ingrediente ale vaccinurilor sau care au un sistem imunitar slăbit. Nimeni nu-i cunoaște mai bine pe acești copii în afară de părinții lor. Prin urmare, numai părinții sunt îndreptățiți să ia decizii pentru copiii lor atât din punct de vedere legal, cât și moral! Acești “lobiști” care susțin vaccinarea obligatorie și ne sunt prezentați ca fiind „experți medicali” ar trebui, mai întâi, să ne explice cum au reușit să acumuleze averi impresionante într-o perioadă de timp atât de scurtă, în timp ce personalități marcante ale medicinei românești și internaționale, precum neurochirurgul Leon Dănăilă şi chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca (14 martie 1930 - 1 septembrie 2011), au locuit într-un apartament de bloc, respectiv într-o rezervă de 10 metri pătraţi a Spitalului Marie Curie”, scrie președintele APC. Tot el adaugă că ”părinții responsabili nu au nevoie de despăgubiri din partea statului pentru erori medicale generate de vaccinuri; că părinții responsabili nu vor să fie umiliți și amenințați de comisii formate din semidocți (...)”. Pentru mai multe detalii despre ”Argumente juridice şi morale împotriva vaccinării obligatorii exprimate şi susţinute de către reprezentanţii societăţii civile independente” puteți accesa: http://www.apc-romania.ro/ro/i-argumente-juridice-si-morale-impotriva-vaccinarii-obligatorii-exprimate-si-sustinute-de-catre-reprezentantii-societatii-civile-independente/MzYwLTE.html.

”Mişcarea împotriva vaccinării obligatorii reprezintă o mişcare susţinută la nivel global, atât de reprezentanţi ai societăţii civile, cât şi de o parte a personalului medical. Una dintre principalele cauze ale apariţiei acestei mişcări o reprezintă refuzul companiilor farmaceutice care produc vaccinuri de a-şi asuma în scris (şi nu doar verbal) răspunderea legală pentru siguranţa propriului produs. Din moment ce actualele vaccinuri (inclusiv cele polivalente) ne sunt prezentate de către companiile farmaceutice ca fiind „sigure şi bune”, este imposibil de înţeles de ce refuză companiile producătoare să îşi asume răspunderea legală pentru siguranţa acestora”, potrivit APC.