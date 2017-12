Prevenţia este esenţială, spun medicii, de fiecare dată când au ocazia. Este mai uşor şi mult mai ieftin să previi decât să tratezi o boală. Pe lângă sfaturile care fac referire la un stil de viaţă cât mai sănătos, o alimentaţie corectă, mişcare zilnică, medicii recomandă şi vaccinarea, ca mijloc de prevenţie. Vaccinarea este una dintre cele mai ieftine şi de succes intervenţii pentru sănătate şi previne 2-3 milioane de decese anual. Beneficiile vaccinării se extind de la sugar şi la adolescent până la adult şi vârstnic, prin protecţia faţă de bolile ameninţătoare (difterie, pojar, tuse convulsivă, pneumonie, poliomielită, diaree cu rotavirus, rubeolă, tetanos, gripă, meningită, cancer de col uterin, cancer hepatic). Tocmai de aceea, specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) marchează, la fiecare sfârşit de aprilie (22-28 aprilie), Săptămâna internaţională a vaccinării, eveniment care oferă oportunitatea tuturor partenerilor implicaţi să accentueze mesajul: „Vaccinarea salvează vieţi!”. Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), prin departamentul Profesional-Ştiinţific (grupul de vaccinologie) se alătură pentru prima dată, începând cu acest an, partenerilor tradiţionali ai OMS, care marchează evenimentul.

VIEŢI PIERDUTE În fiecare an, peste 1,4 milioane de copii mor din cauza unor boli prevenibile prin vaccinare. Aceste boli sunt: rujeola, patologia cauzată de Hemophilus Influenzae, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, febra galbenă, poliomielita, hepatita B. „Au fost produse noi vaccinuri împotriva unor boli ca pneumonia pneumococică, diareea cauzată de rotavirus, cancerul de col uterin, vaccinuri care sunt folosite deja în multe ţări. Copiii vaccinaţi sunt protejaţi de aceste boli grave care pot fi invalidante sau chiar fatale”, se arată într-o informare a SNMF. Toţi copiii au dreptul la o protecţie completă împotriva acestor boli, astfel că protecţia precoce este esenţială şi de aceea cele mai importante vaccinuri sunt cele din primii doi ani de viaţă.

E BINE DE ŞTIUT Vaccinarea antitetanică la gravide este extrem de importantă atât pentru protecţia mamei, cât şi pentru nou-născut. Deşi au fost realizate progrese în ultimii ani în imunizarea copiilor, în lume nu toţi copiii primesc vaccinurile în primul an de viaţă, conform schemei de imunizare. Părinţii trebuie să cunoască importanţa vaccinării, schema de vaccinare recomandată şi faptul că se pot adresa medicului de familie pentru vaccinarea lor şi a copiilor. Părinţii trebuie să ştie că vaccinarea este sigură şi nu prezintă niciun risc pentru copilul care are probleme minore de sănătate, are o boală cronică sau suferă de malnutriţie.

MEDICUL DE FAMILIE, PRINCIPALUL VACCINATOR „Medicul de familie este principalul vaccinator în România, cel care vaccinează pacienţii înscrişi în liste, precum şi cel care raportează activitatea sa de vaccinare către Ministerul Sănătăţii, pentru a asigura o imagine corectă şi completă a fenomenului vaccinării”, potrivit SNMF. Numeroase etape din viaţă sunt marcate de vaccinarea la medicul de familie: în primul an de viaţă, când sugarul primeşte primele doze ale vaccinurilor care îi vor asigura imunitate împotriva bolilor grave amintite anterior; în perioada preşcolară când se efectuează dozele-rapel (de întărire a primovaccinării); în adolescenţă, când se face vaccinarea împotriva cancerului de col uterin, atât fetiţelor cât şi băieţilor; la adult, pentru profilaxia tetanosului în situaţia unor plăgi cu potenţial de risc; la adulţii din grupe de risc sau la cerere, la anumite intervale de timp, pentru profilaxia acutizărilor unor boli cronice grave sau pentru profilaxia gripei; în situaţii speciale, când este nevoie de vaccinări suplimentare (dezastre naturale, epidemii etc). La Constanţa, potrivit directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), dr. Constantin Dina, medicii de familie nu au raportat probleme în ceea ce priveşte vaccinarea.