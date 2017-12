Vaccinul antigripal, mai puţin eficace în cazul bărbaţilor cu un nivel ridicat de testosteron

Vaccinul antigripal este mai puţin eficace, în general, în cazul bărbaţilor decât în cazul femeilor. Acest fenomen pare să fie legat de un nivel ridicat de testosteron, care subminează reacţiile sistemului imunitar, relevă un studiu publicat luni în Statele Unite, citat de AFP. Că bărbaţii sunt mai vulnerabili decât femeile la infecţiile bacteriene, virale sau parazitare este un fapt ştiut de multă vreme, dar nu se găsise o explicaţie. În afară de gripă, se ştie că sistemul imunitar masculin nu răspunde la fel de viguros ca cel al femeilor la vaccinul împotriva febrei galbene, rujeolei sau hepatitei, precizează autorii studiului publicat în ultima ediţie a jurnalului Academiei americane de ştiinţe (PNAS). Studiul, realizat pe 34 de bărbaţi şi 53 de femei, a arătat că acestea din urmă au avut, în general, un răspuns al anticorpilor mai puternic la vaccinul împotriva gripei decât bărbaţii. În schimb, reacţia imunitară medie a bărbaţilor cu un nivel mai scăzut de testosteron a fost similară celei a femeilor, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Stanford din California şi de la Institutul naţional pentru sănătate şi cercetare medicală din Franţa (Inserm). O serie de cercetări precedente, realizate pe animale şi celule umane in vitro, au arătat că testosteronul are proprietăţi anti-inflamatoare, ceea ce ar indica existenţa unei interacţiuni între acest hormon masculin şi răspunsul sistemului imunitar - adică declanşarea unei inflamaţii în faţa invaziei unui agent patogen. Noul studiu nu demonstrează că ar exista o legătură directă între testosteron şi răspunsul imunitar mai slab, ci pare să fie vorba mai curând de o reducere a reacţiei sistemului imunitar ca urmare a activării unui grup de gene legat de un nivel ridicat de testosteron, a indicat dr. Mark Davis, profesor de imunologie la Stanford. Cercetătorii au încercat totodată să-şi explice cum se face că un hormon care este responsabil de caracteristicile masculine cum sunt forţa musculară şi înclinaţia către risc contribuie în acelaşi timp la slăbirea sistemului imunitar al bărbatului. Pentru aceasta, trebuie avut în vedere faptul că, în istoria speciei umane, bărbaţii au fost mai expuşi decât femeile la răni şi infecţii, dat fiind rolul lor de războinici şi vânători. Or, dacă este de dorit ca sistemul imunitar să fie unul robust, pentru a lupta împotriva agenţilor patogeni, o reacţie excesivă poate fi nocivă pentru organism, generând o inflamaţie prea puternică, fenomen care le afectează, de altfel, mai curând pe femei decât pe bărbaţi. Cu alte cuvinte, un sistem imunitar mai puţin sensibil şi frecvent solicitat, ca în cazul bărbaţilor, pare mai adaptat la supravieţuire, conchid cercetătorii.