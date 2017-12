Vadim crede că Tăriceanu nu are nicio şansă să mai fie premier

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, consideră că actualul prim-ministru, Călin Popescu Tăriceanu, nu are nicio şansă să ocupe în continuare acestă funcţie după alegerile parlamentare din 30 noiembrie: “După datele pe care le deţinem noi la ora actuală şi după ce se întîmplă pe scena politică, el nu are nicio şansă”. Întrebat, vineri, de jurnalişti ce şanse crede că are actualul premier să îşi înnoiască mandatul după alegeri, liderul PRM a apreciat că acest lucru ar fi posibil doar dacă premierul a făcut vreo înţelegere “ocultă şi odioasă” cu preşedintele Traian Băsescu şi au “căzut la pace” privind colegiile uninominale şi “alte aranjamente”. În opinia sa, Tăriceanu este un prim-ministru “prost” şi că banii pe care îi pompează, în prezent, acesta în pensii, în alocaţii, în nivelul de trai, provin din datoria publică externă “îngrozitor de mare” - care a depăşit 50 de miliarde de euro, fiind vorba despre “un colaps” pentru generaţiile viitoare, care vor fi obligate să plătească aceste datorii - şi din banii trimişi de “căpşunari” - cîteva miliarde de euro pe an. Liderul PRM a menţionat că nu există nici măcar o singură ramură economică care creşte în prezent. De asemenea, Vadim califică drept “o ruşine” faptul că Executivul a stabilit data alegerilor parlamentare în 30 noiembrie, cu o zi înainte de Ziua naţională a României, el anticipînd “un dezastru pe toată linia”. El a spus însă că speră că, dacă nu Guvernul, măcar Curtea de Apel o să dea dreptate PRM în ceea ce priveşte nelegalitatea delimitării colegiilor, astfel încît alegerile să nu mai aibă loc.