Văduva lui Patrick Swayze rupe tăcerea

“Marele meu regret este că nu i-am spus că îl iubesc îndeajuns de mult”, a fost prima declaraţie publică făcută de actriţa Lisa Niemi, soţia lui Patrick Swayze timp de 34 de ani. Aceasta consideră că despărţirea lor a venit mult prea repede. La doar 57 de ani, marele actor s-a declarat învins de cancer şi a trecut în lumea celor drepţi, lăsînd în urmă lacrimi, regrete, durere şi o bucată de puzzle rămasă fără pereche. Într-o conferinţă de presă organizată în Long Beach, California, de o asociaţie care acordă sprijin femeilor care trec prin momente grele, Lisa Niemi a declarat: ”Cînd durerea îţi cuprinde sufletul, simţi că trupul tău nu îţi mai aparţine. Îţi frînge inima în multe bucăţi mici şi asta doare foarte, foarte mult. Este greu să te concentrezi, să vezi, să simţi şi chiar să respiri”.

Prietenele Lisei i-au promis că se poate baza pe ele oricînd, 24 de ore din 24. ”Într-o seară eram exact în mijlocul unui atac puternic de panică... Am pus mînă pe telefon şi am sunat-o pe una dintre ele. Mi-a fost foarte greu să fac asta, pentru că sînt îngîmfată, dar simplul fapt că am pus mîna pe telefon m-a calmat”, a povestit aceasta. La şase săptămîni de la tragedia care i-a transformat paradisul în infern şi visele în coşmaruri, văduva lui Patrick Swayze nu şi-a pierdut încă speranţa, deşi este legată de propria-i moarte. ”Parte din mine crede că ne vom revedea. Pînă atunci, trebuie să trag de mine”, a conchis actriţa în vîrstă de 53 de ani.

Lisa Niemi şi Patrick Swazye s-au întîlnit pe cînd ea a avea abia 21 de ani. De-a lungul timpului au continuat să lucreze împreună. Ultima lor colaborare datează din 2003, la filmul “One Last Dance”, pe care Lisa Niemi l-a regizat şi a scris scenariul, iar regretatul său soţ a jucat rolul principal. Actriţa a recunoscut că niciodată în cele 22 de luni care s-au scurs de la teribilul diagnostic de cancer la pancreas nu s-a gîndit că soţul său ar putea pierde lupta pentru viaţă.