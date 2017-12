Văduva lui Patrick Swayze s-a logodit

Lisa Niemi, văduva actorului Patrick Swayze, care a decedat în 2009, după o lungă luptă cu un cancer la pancreas, a decis să îşi refacă viaţa şi s-a logodit cu Albert DePrisco, un creator de bijuterii. Reprezentanţii Lisei Niemi au confirmat, pentru revista ”People”, că aceasta s-a logodit cu Albert DePrisco, în vârstă de 58 de ani. Cei doi s-au logodit în Ajunul Crăciunului, după o relaţie de un an şi jumătate. Lisa Niemi, în vârstă de 57 de ani, a fost văzută pentru prima dată în public cu Albert DePrisco în luna octombrie, la Miami. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, la o petrecere organizată cu prilejul zilei de naştere a acesteia.

Lisa Niemi şi Patrick Swayze s-au căsătorit în 1975. Actorul american Patrick Swayze, devenit celebru cu rolul instructorului de dans din filmul ”Dirty Dancing”, a murit pe 14 septembrie 2009, după o lungă luptă cu un cancer la pancreas, la vârsta de 57 de ani. Swayze, actor şi dansator, care şi-a consolidat statutul de sex simbol apărând alături de Demi Moore în comedia romantică ”Fantoma mea iubită / Ghost”, lansată în 1990, a murit în locuinţa sa din New Mexico. Patrick Swayze a fost nominalizat de trei ori la premiile Globul de Aur, pentru rolurile din filmele ”Dirty Dancing” (1987), ”Ghost” (1990) şi ”Reginele balului / To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar” (1995) şi are o stea pe Walk of Fame la Hollywood.