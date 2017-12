Văduva lui Tito primeşte, după 29 de ani, un buletin şi un paşaport

Văduva fostului dictator iugoslav Josip Broz Tito, Jovanka Broz, a primit, după 29 de ani, o carte de identitate şi un paşaport, din partea ministrului sîrb de Interne, Iviţa Dacici şi a ministrului Muncii, Rasim Ljajici. Jovanka Broz nu mai avea documente personale din 1980, de la moartea lui Tito. Ea a oţinut recent un certificat de cetăţenie, la iniţiativa lui Ljajici, ceea ce a deschis calea spre primirea şi celorlalte documente personale.

Văduva fostului dictator iugoslav a rupt tăcerea în luna mai, cînd şi-a deplîns soarta după moartea soţului său. Într-un interviu acordat cotidianului sîrb ”Politika”, Jovanka Broz, în vîrstă de 84 de ani, a povestit că viaţa sa s-a prăbuşit la scurt timp după moartea lui Tito, în mai 1980. ”Imediat după moartea lui Tito, m-au aruncat afară din fosta reşedinţă a lui Tito, ca pe o valiză, în cămaşă de noapte, fără nimic, fără dreptul de a lua nici măcar o fotografie cu noi doi, o scrisoare, o carte, haine. Împotriva voinţei mele, m-au însoţit într-o locuinţă, unde am fost asigurată atunci că voi sta temporar. Dar locuiesc în continuare acolo, aproape trei decenii mai tîrziu”, a adăugat ea. După moartea soţului său, în 4 mai 1980, Jovanka Broz trăieşte în izolare, cu venituri mici, evitînd contactul cu presa. Ea a fost informată, la doi ani după moartea soţului său, care a condus Iugoslavia de la sfîrşitul celui de al Doilea Război Mondial pînă la moarte, că nu poate primi pensie, că nu are acte de identitate şi pentru că Tito nu primea salariu. ”Este adevărat că primesc un oarecare ajutor. Însă, în calitate de soţie a unui preşedinte de stat, în calitate de veteran al celui de al Doilea Război Mondial şi ca orice alt cetăţean, am dreptul la o pensie şi o locuinţă adecvate”, a subliniat fosta Primă Doamnă. După moartea lui Tito, autorităţile din perioada respectivă i-au cerut să îşi lase toate bunurile statului, dar ea a refuzat. ”Am refuzat spunînd că trebuie să trăiesc din ceva iar ei mi-au spus să tac şi să fiu bucuroasă că m-au lăsat în viaţă”, a adăugat ea.

Jovanka Broz nu s-a pronunţat în interviu în legătură cu aspectul politic al anilor în care soţul său s-a aflat la putere şi nici în legătură cu politica actuală. ”De ani de zile, o campanie groaznică este purtată împotriva lui Tito, de ani de zile se încearcă alimentarea pasiunilor, în loc de calmarea lor”, s-a limitat ea să spună.