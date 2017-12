“Văduva neagră” a ieşit la atac

În urmă cu două săptămîni, pe plaja din Agigea au fost descoperite sute de exemplare ale păianjenului “văduva neagră”. Specialiştii avertizau că înţepătura acestui păianjen poate fi fatală, mai ales în cazul copiilor şi bătrînilor. Mai mult decît atît, Autoritatea de Sănătate Publică a recomandat primăriilor din Agigea şi Eforie să facă dezinsecţie pe plajele din aceste localităţi şi să taie arbuştii de pe plajă. Biologii sînt de părere că varianta europeană a acestui păianjen, spre deosebire de cea care este întîlnită în Africa, se fereşte de locurile populate. Totuşi, vineri a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă un bărbat de 27 de ani, din Năvodari, care a fost muşcat de un păianjen. “Trebuia să car nişte mobilă dintr-o maşină în curte. Am luat o pereche de papuci vechi, pe care îi aveam în magazie şi cu care nu m-am mai încălţat de un an. Cînd am băgat picioarele, am simţit deodată o înţepătură la piciorul stîng. Senzaţia era ca şi cum m-ar fi înţepat o albină. Am scos piciorul şi am văzut un păianjen mort. La nici zece minute după ce am simţit înţepătura, mi s-a făcut rău, am făcut febră şi am simţit că îmi amorţeşte tot corpul. Am chemat o ambulanţă, dar înainte de a mă aduce la spital, am luat şi păianjenul cu mine, deoarece m-am temut să nu cumva să fie Văduva Neagră. În papuc, am constatat că şi-a depus şi ouăle ”, a povestit Florin Georgescu. Cînd a ajuns la spital, starea acestuia era alterată. “A fost internat în Clinica Medicală II. Prezenta dureri musculare, dispnee şi greaţă. Pentru că nu există nicicun ser pe care să îl administrăm în astfel de cazuri, îi dăm pacientului calmante. De asemenea, îi punem perfuzii cu vitamine ca să îi întărim organismul”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. Specialiştii de la Facultatea de Biologie din Timişoara, aflaţi în practică la Institutul de Biologie Marină din Agigea, care au văzut păianjenul adus la spital, au confirmat că este vorba despre un exemplar din specia Văduva Neagră. Bărbatul va mai rămîne internat cîteva zile în spital. De asemenea, luna aceasta la spital au ajuns o femeie din Ovidiu şi un bărbat din Agigea, care susţin că au fost muşcaţi de un păianjen, posibil din familia “văduvei negre”. Cadrele medicale îi sfătuiesc pe toţi cei care simt o înţepătură şi constată că este vorba de un păianjen să se adreseze specialiştilor şi să nu recurgă la metode empirice. Mai mult decît atît, turiştii sînt sfătuiţi să evite plajele izolate şi să nu se apropie de arbuşti sau tufişuri.