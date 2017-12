Val de concedieri în calea ferată

Dezmorţite brusc din prima rundă de negocieri cu Ministerul Transporturilor, sindicatele feroviare încep să resimtă deja efectele compromisului. Chiar dacă au rezolvat parţial vechea problemă a creşterii salariului minim în companiile CFR Infrastructură la 570 de lei, dar au semnat şi actul adiţional de prelungire a Contractului Colectiv de Muncă pînă la 28 februarie, sindicatele vor plăti preţul greu al pierderii cotizanţilor. \"Deşi Contractul Colectiv de Muncă expira pe 31 ianuarie, s-a reuşit o prelungire a acestuia pînă la sfîrşitul acestei luni. Dacă pînă acum salariul minim la Călători şi Infrastructură a fost de 540 de lei, am reuşit să ajungem ca angajaţii celor două companii să aibă o remuneraţie minimă de 570 de lei, la fel ca cei din Marfă. Este un succes minor, întrucît salariul minim pe economie a ajuns deja la 600 de lei, fără a mai pune la socoteală faptul că federaţiile feroviare au cerut, în ultimii ani, un salariu de bază mult mai mare\", a declarat preşedintele Uniunii Sindicale \"Feroviarul\" Constanţa, Vasile Anghel. Liderul sindical constănţean susţine că, în baza înţelegerii cu Ministerul Transporturilor, companiile feroviare şi federaţiile trebuie să înceapă analize asupra planului de disponibilizări din perioada următoare. \"Administraţiile trebuie să lucreze timp de 30 de zile la elaborarea acestui plan complet de restructuri. La nivelul celor trei companii feroviare vor fi concediaţi circa 5.500 de angajaţi, ceea ce echivalează cu o grea lovitură dată sistemului feroviar românesc\", a afirmat Anghel. Preşedintele Uniunii Sindicale \"Feroviarul\" susţine că transporturile feroviare vor avea de suferit şi mai mult în acest an, mai ales că, pînă în acest moment, nu a fost aprobat niciun buget în acest sector. \"În ultimii ani am asistat la această situaţie unică în transportul feroviar din Europa, şi anume lipsa unui buget la două sau chiar mai multe luni de la încheierea unui an financiar. Cum pînă acum nu a fost aprobat niciun buget, nici măcar la nivelul tuturor transporturilor, nu cred că se mai miră cineva că Regionala Constanţa a fost nevoită să plătească ANAF şi ultimele fonduri de 500.000 de lei pe care le mai avea. Aceşti bani puteau fi folosiţi la mici cîrpeli în întreţinerea infrastructurii feroviare, vitală de altfel în desfăşurarea unui transport normal, dar nu poţi să faci nimic în faţa factorului politic\", a încheiat Anghel.