Val de contestaţii după evaluările proiectelor europene

Ca multe autorităţi locale constănţene, în primăvara anului trecut, şi Primăria Adamclisi a depus un proiect integrat prin Măsura 3.2.2. referitoare la dezvoltarea infrastructurii satelor derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Viceprimarul comunei Adamclisi, Beinur Raşit, a susţinut că răspunsul venit de la Autoritatea de Management (AM) a PNDR, care s-a ocupat de evaluarea proiectelor depuse, a fost că dosarul pe care l-a depus nu era complet. „Răspunsul venit de la AM a fost că trebuia să includem în studiul de fezabilitate şi un protocol pe care îl avem încheiat cu o organizaţie non-guvernamentală. Însă, nici nu aveam cum să-l includem pentru că au fost modificate criteriile din Ghidul Solicitantului cu câteva zile înainte să înceapă sesiunea de depunere a proiectului. Astfel, în urma evaluării, ne-au depunctat cu 14 puncte. Am trimis deja o contestaţie către cei de la PNDR şi sper să primim finanţare şi să ne apucăm de treabă”, a declarat Beinur Raşit. Proiectul integrat depus de administraţia din Adamclisi cuprinde construcţia unei noi creşe şi asfaltarea mai multor străzi din comună. Valoarea proiectului depus prin Măsura 3.2.2. ajunge la valoarea maximă care poate fi acordată pentru proiectele integrate, de 2,5 milioane de euro.