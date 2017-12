Val de falimente şi în 2010

Numărul falimentelor ar putea creşte în acest an cu 15-20% faţă de 2009, ca urmare a numărului mare de dosare de insolvenţă deschise anul trecut, care se vor prelungi şi în acest an. Potrivit specialiştilor, cele mai mari probleme se vor înregistra în sectoarele: imobiliar, distribuţie de echipamente IT, industrie de mobilă şi textilă, transporturi şi retail.

România nu iese din negura falimentelor. Cel puţin asta susţin specialiştii Coface, care spun că numărul falimentelor ar putea creşte în acest an cu 15-20% faţă de 2009. În timp ce anul trecut au fost înregistrate 19.000-19.500 de cazuri, în 2010 acestea se vor accentua vizibil în primul semestru, a declarat, ieri, directorul general al Coface pentru România, Bulgaria şi Slovacia, Cristian Ionescu. „Falimentele vor continua să crească în acest an, o parte fiind transferate din 2009, întrucât nu s-au soluţionat din cauza grevei judiciare, deci va fi un puseu de creştere în prima parte a anului şi apoi vom observa o diminuare a creşterii în al doilea semestru. Sunt foarte multe societăţi care se află în pragul falimentului, dar nu au declarat încă acest lucru. Multe cer protecţia judecătorească, solicitând insolvenţa, pentru a fi feriţi de creditori”, a afirmat Ionescu. Potrivit datelor Registrului Comerţului, în judeţul Constanţa, 5.160 de societăţi şi-au suspendat activitatea, 828 au fost dizolvate, iar 1.610 au fost radiate. Conform datelor Coface, anul trecut, „stocul numărului de falimente” a crescut cu 30% faţă de 2008. Ionescu a arătat că sectoarele cu cele mai mari probleme sunt, în 2010, cel imobiliar, distribuţia de echipamente IT, industria de mobilă, cea textilă, transporturile şi retailul. Ionescu a menţionat că firmele se vor afla într-o dificultate foarte mare în acest an şi pe fondul accesului restricţionat la creditare. El apreciază că băncile nu vor relua creditarea în acest an, întrucât vor analiza situaţia companiilor care solicită împrumuturi pe baza bilanţului din 2009, care „arată dezastruos”. „Am putea vorbi în acest an de o creştere a creditării de 1-2%, dar la fel de bine s-ar putea înregistra şi o descreştere”, a spus Ionescu. Anul trecut, restanţele de peste 90 de zile înregistrate la credite au fost de peste trei ori mai mari decât în 2008 şi au reprezentat 75% din totalul sumelor datorate. Totodată, numărul restanţierilor a crescut cu 56%, la circa 700.000 de persoane, la sfârşitul lunii decembrie 2009. Ionescu a arătat că gradul de colectare a restanţelor de plată va putea creşte dacă se va majora gradul de lichiditate a companiilor, aceasta fiind determinată la rândul său de un avans al afacerilor şi al nivelului de finanţare atras. „Spre sfârşitul anului vom vedea, poate, un semn uşor de creştere şi în 2011 ne putem aştepta la plăţi efectuate între companii, fără mari dificultăţi”, a mai spus Ionescu. Coface România are activităţi pe segmentele asigurărilor de credite comerciale, recuperări de creanţe şi rapoarte de credit.