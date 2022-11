Val de frig în această iarnă, în Europa

Șansele apariției unui val de frig în acest an, în special în luna decembrie, rămân „foarte reale”, potrivit lui Carlo Buontempo, director al Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice de la Centrul European de Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).



Guvernele europene care se pregătesc pentru prima iarnă pe timp de criză ar trebuisă fie în alertă cu privire la posibilitatea de a se confrunta cu un val de frig înainte de perioada sărbătorilor care ar putea pune și mai multă presiune asupra proviziilor de gaze naturale ale continentului.

„Venim după o vară caldă. Știm că iernile devin mai blânde, astfel că am putea să ne gândim că va fi o iarnă blândă și că nu avem motive de îngrijorare. S-ar putea să fie așa, dar prognoza pe care am emis-o azi și cunoștințele noastre despre cum funcționează sistemul climatic ne face să sugerăm faptul că există încă o șansă pentru un val de vreme foarte rece, iar șansa ca el să se producă înainte de perioada Crăciunului este mai mare decât într-un an normal,, a spus Buontempo.