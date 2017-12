Val de sinucideri! Ce explicații au psihologii!

09:47:10 / 05 Iunie 2015

Explicatia sa o dea regimurile politice,nu psihologii!

Mai lasati-o dracului cu psihologul si echilibrul oamenilor ! Pai starea de echilibru o poti stabili intr-o societate echilibrata,sau cand te intorci dintr-o misiune grea cum ar fi razboiul ,dar tot intr-o societate echilibrata. Romanii sunt chiar de laudat,este culmea cum rezista si nu se arunca de pe blocuri,de pe munti,in valuri,daca e sa ne luam dupa starea dezastroasa in care ne-au adus schizofrenicii de sus. De sus insemnand chiar asa,nu doar din politica,ci toti cei care sunt undeva situati sus. Starea de confort psihic o poti avea dupa disconfortul unei lupte pentru drepturi si libertati,lupta care inca nu a avut loc la noi decat scriptic sau cf. lozinci fara numar. Avem societatea bolnava foarte grav,cativa se sinucid dar restul raman in viata,asa bolnavi. Degeaba psihologi,poate doar hipnoza care sa induca imaginea falsa a unei bunastari ar fi ceva,ca ,,sefii'' sa ramana linistiti ca au o plebe subordonata obediente si ,,stabila psihic'',adica adormita si fara griji ca crapa de foame mergand pe strada sau in timp ce discuta despre maretia dacilor sau altora a din istorie,ca maretie la noi acu',de unde dracu'....