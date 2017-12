Val Kilmer, actor şi regizor de teatru

Actorul american Val Kilmer va juca în piesa ”Citizen Twain”, un one-man show inspirat din biografia scriitorului Mark Twain. Val Kilmer este cel care semnează scenariul şi regia spectacolului în care şi joacă. Potrivit lui Val Kilmer, spectacolul este un mix între biografia scriitorului Mark Twain şi o celebrare a cuvântului şi a artei naraţiunii. Publicul a putut să participe la repetiţiile spectacolului, care au avut loc la Disney Concert Hall, Tim Robbins\' The Actors\' Gang şi The United States Veterans Artists\' Alliance Hall. ”Citizen Twain” urmează să fie pusă în scenă timp de două weekend-uri, în martie şi aprilie, la Masonic Lodge de la Hollywood Forever Cemetery. Cunoscut mai mult pentru rolurile sale din filme precum ”Batman Forever”, Val Kilmer a interpretat roluri şi în piese de teatru precum ”How It All Began”, un spectacol din 1981 la care a fost şi co-scenarist.

”Citizen Twain” nu este prima piesă de teatru inspirată de opera lui Mark Twain. Unul dintre cele mai renumite spectacole care au la bază o carte a scriitorului este musical-ul montat în 2001 pe Broadway, ”The Adventures of Tom Sawyer / Aventurile lui Tom Sawyer”. De asemenea, cartea ”The Adventures of Huckleberry Finn / Aventurile lui Huckleberry Finn” de Mark Twain a fost adaptată pentru scenă în 1984, în musicalul ”Big River - The Adventures of Huckleberry Finn”, prezentat tot pe Broadway.