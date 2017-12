Val Kilmer, acuzat de neplata unor taxe

Actorul american este acuzat de neplata unor taxe în valoare de 538.858 de dolari, potrivit unor documente oficiale făcute publice de Administraţia Financiară americană, pe 15 iulie, în New Jersey. Nu se ştie deocamdată de ce aceste documente, care au fost prezentate în premieră de publicaţia americană “The Detroit News”, au fost completate şi depuse la un tribunal în New Jersey. Val Kilmer, originar din Los Angeles, locuieşte în New Mexico de peste 20 de ani. De altfel, Val Kilmer, în vîrstă de 49 de ani, intenţionează să candideze la funcţia de guvernator al statului american New Mexico, în 2010, călcîndu-i astfel pe urme actorului Arnold Schwarzenegger, devenit guvernator al statului California. Acesta este membru în Partidul Democrat din SUA, care l-a susţinut pe Barack Obama în campania prezidenţială din 2008. Val Kilmer a mărturisit că, dacă va candida, campania lui electorală nu va fi una convenţională. Actorul a declarat că a participat deja la mai multe întruniri şi că una dintre marile lui calităţi este aceea că ştie să îi asculte pe oameni.

Printre rolurile importante din cariera lui Val Kilmer se numără cele din filmele “Batman Forever” din 1995, “Top Gun” în 1986, în care l-a interpretat pe locotenentul Tom “Iceman” Kazansky şi “The Doors”, din 1991, regizat de Oliver Stone, în care l-a interpretat pe legendarul Jim Morrison.