Val Kilmer ar putea fi următorul Guvernator al statului New Mexico

Actorul american Val Kilmer, care a interpretat rolul lui Batman, ar putea să se alăture celebrităţilor din viaţa politică, acesta intenţionînd să candideze pentru poziţia de guvernator al statului New Mexico în 2010, informează ediţia online a “The Independent”. Val Kilmer se pregăteşte să se alăture pleiadei de actori-politicieni care au ocupat sau ocupă funcţii în administraţia de stat, încluzînd nume precum Ronald Reagan, Clint Eastwood şi Arnold Schwarzenegger.

Speculaţiile privind posibila candidatură a lui Val Kilmer la poziţia de guvernator au fost alimentate de Bill Richardson, actualul guvernator al statului New Mexico, care a spus săptămîna trecută unor reporteri de televiziune că găseşte ideea candidaturii actorului o idee inspirată. “Îmi place ideea. Val Kilmer este un exponent de primă mînă al statului New Mexico. A interpretat rolul lui Batman. Pînă acum au fost mulţi actori care s-au dovedit a fi apţi pentru viaţa politică. Nu am discutat cu el despre asta, nu ştiu cît de serioasă este intenţia lui, dar ştiu că, dacă intră în cursa electorală, are toate şansele de reuşită”, a spus Bill Richardson. Purtătorul de cuvînt a lui Val Kilmer a refuzat să confirme sau să comenteze pînă acum informaţia.

Actorul este cunoscut pentru rolurile sale din filme precum “Batman”, “Top Gun”, “The Doors” şi “True Romance”. În prezent, actorul nu este membru al vreunei formaţiuni politice şi se pare că nu şi-a exercitat pînă acum dreptul de a vota în alegeri.