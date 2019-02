Vâlcov: Sper să schimbăm radical modul în care este calculat ROBOR, alături de BNR

Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Dăncilă, susţine, într-un interviu pentru Bloomberg, publicat luni, că speră ca formula de calcul a ROBOR să fie modificată sau ca acest indice să dispară.

Formula de calcul pentru toţi indicii ROBOR trebuie să fie modificată sau aceştia trebuie să dispară, a declarat Vâlcov, luni, într-un interviu pentru Bloomberg. Această schimbare va pune capăt unei situaţii în care băncile se împrumută între ele la costuri nejustificat de mici.

„Sper să obţinem o schimbare radicală a modului în care este calculat ROBOR sau chiar să îl vedem dispărut”, a spus Vâlcov. „Se va lua o decizie împreună cu Banca centrală, care poate modifica regulile interne ale pieţei interbancare fără a solicita aprobarea parlamentară”.

Această declaraţie arată o schimbare în relaţia dintre Banca Naţională a României (BNR) şi Guvern, faţă de situaţia din ultimele şase săptămâni, când cele două instituţii s-au războit tocmai din acest motiv: ROBOR, în funcţie de care a fost stabilită taxa pe activele financiare ale băncilor.

Această taxă,introdusă de la începul lui 2019,variază între 0,1% şi 0,5%, urcând la fiecare 0,5 puncte procentuale ale indicelui ROBOR mediu trimestrial peste 2%. ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei.

De asemenea, Vâlcov a sugeratcă Banca centrală poate colabora împreună cu băncile şi Guvernul pentru a împinge indicele ROBOR la sub 2%, un nivel sub care impozitul este 0% (zero).

Consilierul premierului a susţinut că, prin noua taxă, Guvernul doreşte să scadă din costurile de împrumut ale populaţiei, nu să o încaseze de la bănci, iar veniturile statului în ianuarie sunt peste estimările analiştilor.

„Nu ne interesează nivelul taxei sau venituri suplimentare. Vrem ca toate costurile de împrumut pentru populaţie să fie apropiate de cele ale altor europeni, să fie înjumătăţite faţă de nivelurile actuale”, a mai spus Vâlcov.