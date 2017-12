Valentin Apostol, “recuperatorul” de la Săgeata

Bazat în primul rând pe sistemul defensiv, graţie cărora Săgeata Năvodari a devenit echipa din Seria I a Ligii a II-a cu cele mai puţine goluri primite în turul actualului sezon, doar nouă, jocul formaţiei pregătite de Aurel Şunda a depins în dese rânduri de prestaţia mijlocaşului defensiv Valentin Apostol. Fără să iasă prea mult în evidenţă, jucătorul în vârstă de 26 de ani, adus de la UTA, s-a achitat perfect de sarcini, punând umărul la clasarea pe locul secund, la finalul primei părţi a campionat, la doar un punct în spatele liderului Ceahlăul Piatra Neamţ. „Mă aşteptam să facem un tur bun şi să ne clasăm pe un loc fruntaş, pentru că avem o echipă valoroasă. Am început pregătirea din iarnă cu două săptămâni mai târziu decât celelalte formaţii din Seria I, dar am făcut un cantonament bun şi am recuperat diferenţa. Returul va fi însă mult mai dificil, pentru că cele mai multe echipe se vor întări şi îşi vor lua măsuri suplimentare când vor juca împotriva noastră. Cred că vor veni şi la Săgeata câţiva jucători experimentaţi, care ne vor ajuta în lupta pentru promovare. Trebuie să ne pregătim bine în această iarnă, să ne ocolească accidentările, să fim atenţi şi concentraţi şi sunt sigur că vom strânge şi mai multe puncte decât în tur. Pe lângă Ceahlăul, care este mare favorită la promovare, ne vom duela cu FC Botoşani şi Viitorul Constanţa, pentru că echipa din Chiajna pare să fi renunţat la acest obiectiv, după fuziunea cu Unirea Urziceni. Avem un avantaj de nouă puncte, trebuie să-l gestionăm bine şi să-l păstrăm până la final”, a explicat Apostol. Mijlocaşul năvodărenilor visează ca în retur să-şi treacă în cont şi un gol, iar la finalul sezonului să bifeze promovarea în Liga I. „Mi-aş dori să reuşesc să marchez şi eu un gol, dar şansele sunt mici, pentru că ajung destul de rar la poarta adversă. Sarcina mea este să recuperez multe baloane, motiv pentru care trebuie să alerg foarte mult, şi să-mi pun rapid echipa în ofensivă. Din acest motiv, joc un pic mai tare şi arbitrii mă taxează. În tur, am încasat şase cartonaşe galbene, fiind suspendat la meciul cu FC Snagov. O promovare în prima ligă ar fi extraordinară, pentru că orice jucător îşi doreşte să ajungă la acest nivel”, a spus Apostol, care a dezvăluit şi de ce a jucat tot turul cu un bandaj la mâna dreaptă: „În vară, la meciul cu Delta Tulcea, din Cupa României, am căzut pe încheietura mâinii drepte şi am suferit o luxaţie. Durerile au persistat şi am decis să-mi protejez mâna cu un bandaj, pentru că nu stau pe tuşă doar pentru atât”.