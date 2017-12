Valentin Iliescu a devenit membru PSD

Valentin Iliescu, fostul ministru al Relaţiei cu Parlamentul în guvernele Boc şi Ungureanu, a declarat, ieri, că a devenit membru PSD Vâlcea: \"Sunt de o săptămână membru al PSD Vâlcea. Recunosc că nu am dorit o mediatizare a acestui eveniment, pentru că nu am intrat în partid pe poziţia de a pretinde ceva. De aceea am avut doar o discuţie de bun simţ cu Ion Cîlea (preşedintele PSD Vâlcea - n.r.) şi totul a fost de comun acord. PSD la Vâlcea are tradiţie, este unul din partidele puternice de aici, pentru că are la bază oameni de calitate. Ceea ce nu aş putea spune de democrat liberali, cei care m-au exclus fără niciun drept de apel, uitând cât am muncit pentru ei\". Valentin Iliescu a fost exclus din PDL Vâlcea în urmă cu o lună, liderii vâlceni acuzându-l de \"dublu limbaj\" şi pentru o campanie pro demiterea lui Traian Băsescu, desfăşurată cu ocazia referendumului din 29 iulie. Iliescu a venit la Vâlcea în 2010, după arestarea fostului lider al PDL Vâlcea, Mircia Gutău, candidând pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene a partidului. (A.M.)